El Gobierno regional invierte 92 millones para asegurar el funcionamiento óptimo de 54 depuradoras

El Gobierno regional ha autorizado a la entidad regional de saneamiento y depuración Esamur una inversión de 92 millones de euros para el contrato de explotación y mantenimiento de 54 estaciones depuradoras de aguas residuales en 38 municipios de la Región. El contrato se extenderá hasta 2029 con el objetivo de garantizar el funcionamiento óptimo de todas estas instalaciones.

Informaba de este asunto este jueves el portavoz del Gobierno, Marcos Ortuño, después de la reunión del Consejo, explicando que los trabajos incluirán el mantenimiento, el control analítico de los vertidos, la gestión de los residuos generados y la mejora de los rendimientos.

El 98% del agua depurada se aprovecha de forma directa o indirecta por las comunidades de regantes

"En la actualidad, la Región de Murcia cuenta con 100 estaciones depuradoras que tratan más del 99% de sus aguas urbanas, situándose a la vanguardia internacional con 212 litros regenerados por habitante y día. Estos registros son muy superiores a los del resto del país y también a los europeos. Además, el 98% del agua depurada se aprovecha de forma directa o indirecta, principalmente, por las comunidades de regantes que disponen así de un recurso estable y sostenible", señaló.

El contrato afect a las estaciones depuradoras que gestiona Esamur en nueve zonas de explotación: Mar Menor, Suroeste, Bajo Guadalentín, Campo de Cartagena, Alcantarilla y Río Mula, Vega Media, Levante y Altiplano, Vega Alta, y finalmente Molina de Segura y Alguazas. Las 46 depuradoras que no forman parte de este contrato y llevarán su propia vía de adjudicación son las del Noroeste, Murcia, Cartagena y Lorca.

"Cada año se ponen a disposición 120 hectómetros cúbicos de agua regenerada, lo que permite avanzar simultáneamente en la protección del medio ambiente, en la eficiencia de los recursos hídricos y en el respaldo al sector agrícola", añadió.

Otros acuerdos

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado las obras del nuevo centro de día en Molina de Segura por un importe de 5,3 millones de euros. El edificio, con una superficie de 2.200 metros cuadrados, será muy superior al actual y prestará servicio a cerca de 2. 000 usuarios. Las instalaciones, además, estarán adaptadas a las necesidades de las personas mayores para facilitar su movilidad y promover un envejecimiento activo. "El nuevo centro permitirá incrementar la oferta de servicios y actividades y se centrará en favorecer la socialización, el bienestar físico y mental y la autonomía personal", afirmó Ortuño. El plazo de ejecución de las obras será de 15 meses.

En materia de Fomento, el Consejo de Gobierno ha autorizado las obras de mejora de la carretera RM 715 que une Caravaca de la Cruz con Moratalla, con un presupuesto de 1.396.323 euros, con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad vial de los más de 3.500 vehículos que circulan a diario por esta vía. "En lo que va de año el Gobierno Regional ha destinado 46 millones de euros obras de mejora en la red regional de carreteras con una especial atención a la seguridad vial y a las travesías en distintas localidades", agregó el portavoz.

Dentro del área de Salud, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la adhesión de la Región de Murcia al Acuerdo Marco del Ministerio de Sanidad para la adquisición conjunta de vacunas de calendario y otros productos inmunizantes durante las campañas 2026 y 2027. La previsión inicial es que la comunidad adquiera casi 320.000 dosis de distintas vacunas, entre ellas las de hepatitis A y B, tétanos y tosferina.

El Consejo de Gobierno ha dado visto bueno también a una subvención de 1,5 millones de euros a la Universidad de Murcia para el fomento del autoconsumo y el ahorro energético. Además, y dentro de este mismo ámbito, la Universidad Politécnica de Cartagena recibirá igualmente medio millón.

Dentro del área de Turismo y Cultura, el Consejo de Gobierno ha autorizado una línea de subvenciones destinada a los festivales de música en vivo en la región de Murcia por importe de 2,2 millones de euros. "Este apoyo resulta imprescindible para impulsar y promover los festivales de música y para mantener a la Región como un referente dentro del ámbito de la cultura y del turismo", concluyó Ortuño.