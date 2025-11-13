Las consecuencias de la pobreza infantil en el día a día: de no comer carne o pescados a no poder poner la calefacción o el aire acondicionado

Hay niños y adolescentes murcianos que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescados al menos cada dos días en sus casas, mientras que otros ni siquiera puedan optar a poner la calefacción o el aire acondicionado dentro de ellas. Son evidentes situaciones de pobreza infantil que se dan en casi un 5% y un 15% de los hogares de la Región de Murcia, respectivamente, unos porcentajes que quizás algunos podrían considerar bajos, pero que no dejan de ser preocupantes. Eso sí, a nivel nacional la realidad es incluso más dramática: estas mismas cifras empeoran y suben hasta casi el 7% y el 18% de los hogares, respectivamente.

El Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con enfoque de infancia en Murcia, elaborado por la Plataforma de Infancia en colaboración con la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Murcia y que se presentaba este jueves, también deja, entre otros datos negativos, que casi cuatro de cada diez niños (37,3%) de la Región no pueden permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año debido a la delicada situación económica que viven sus familias.

Casi uno de cada cinco niños afirma que su familia ha tenido retrasos en los pagos de gastos de la vivienda, como la hipoteca o el alquiler, facturas del agua, la luz o el gas... Mientras que el porcentaje sube hasta el 42,9% respecto a los que no tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos en el día a día. Esta cifra es ligeramente superior a la de la media del país, que se queda en un 41,9%.

El porcentaje es más elevado en la Región que en el conjunto nacional respecto a aquellas familias que no pueden permitirse tener un ordenador personal en casa (12,5% frente al 8,7% en España).

Indicadores de la carencia material severa a nivel nacional y regional. / L.O.

Todos estos elementos forman parte de la 'carencia material severa': el informe apunta que en la Región de Murcia hay 23.000 niños y adolescentes que se encuentran bajo este indicador que mide cuántas personas viven en hogares que no pueden permitirse determinados bienes o actividades considerados básicos para una vida digna.

La tasa de carencia material severa en Murcia para el conjunto de la población es del 9,6% y para la infancia es del 7,7%, unos cálculos realizados en base a la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. En el último año, la cifra en la Comunidad ha descendido en 1,1 puntos, señala el informe y la sitúa como la tercera autonomía con menor tasa de carencias materiales severas entre la infancia.

“Las organizaciones de infancia de la Región de Murcia pedimos que se tomen medidas para paliar la pobreza que afecta a las niñas y niños, ya que, año tras año, la infancia continúa siendo el colectivo con el riesgo más alto de pobreza de toda la población en España. Es urgente que seamos más ambiciosos en la prevención de la pobreza infantil”, señaló este jueves Juana María López, directora de la Plataforma de Infancia de la Región de Murcia.