¿Están las carreteras de la Región preparadas ante futuras danas, apagones o terremotos? Estas son las 'asignaturas pendientes' que detectan los expertos

Reforzar la coordinación y los canales de comunicación internos entre los distintos responsables, mejorar la formación del personal para que la respuesta sea lo más inmediata posible, realizar más simulacros y, por qué no, volver al uso de herramientras tradicionales como las antiguas emisoras o radiofrecuencia para asegurar en todo momento que se mantenga la comunicación.

Son algunas de las 'asignaturas pendientes' que ven los expertos de las administraciones y empresas de conservación de carreteras respecto a si están preparadas estas infraestructuras de la Región de Murcia para hacer frente a posibles fenómenos imprevistos y emergencias como nuevas danas, futuros apagones o terremotos.

Los 2.700 kilómetros de carreteras con los que cuenta la Región de Murcia son un eje fundamental en el día a día para miles de personas y, en caso de que se produzcan emergencias de este tipo, la actuación debe ser crucial para garantizar la seguridad de los usuarios y también de los propios trabajadores que velan por que todo funcione con normalidad.

Son parte de las conclusiones que se pusieron encima de la mesa este miércoles durante la mesa debate 'Preparados para lo imprevisto. Coordinación y estrategias' celebrada en Murcia y que fue organizada por la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) con responsables de Administración estatal y regional.

"Los tiempos de reacción son mínimos y dependemos mucho del conocimiento del terreno"

Tanto la Dirección General de Carreteras como la Jefatura de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia tienen localizados aquellos 'puntos negros' donde normalmente se acumulan problemas en episodios recurrentes como las lluvias.

En el caso de las carreteras regionales, la vulnerabilidad se da en tramos secundarios y de tercer nivel -que representan más del 50% de la red total en la Región-. "Los tiempos de reacción son mínimos y dependemos mucho del conocimiento del terreno por parte del personal, que tiene que estar cada vez más cualificado y en continua formación".

"La sensación de aislamiento puede ser total"

Durante el debate, el director general de Carreteras de la Comunidad, Francisco Carrillo, explicó que, quizás, sería necesario contar con los sistemas de comunicación alternativos que se mencionaban antes porque en episodios de grandes emergencias como una alerta naranja o roja por fuertes lluvias pueden estar las líneas de teléfono colapsadas e incluso sin cobertura justo en las zonas que conlleven más riesgos.

Todo ello sumado al agotamiento de las baterías de los teléfonos que 'echan humo' en esos momentos: "Muchos responsables políticos, alcaldes y pedáneos quieren saber información en tiempo real y puede llevar al bloqueo y la sensación de aislamiento puede ser total", asumió.

La jornada se celebró en el salón de actos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras. / Juan Carlos Caval

Juan Carlos Caballero, jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, también reclamó más rigor a la hora de la comunicación institucional: "En ocasiones pecamos de atender a demasiada gente. La comunicación del gestor de la carretera debe ser exclusivamente con el 112, que es quien debe informar a los ayuntamientos.

Por parte de Emergencias, el subdirector general Diego del Rey también insistió en la importancia de la planificación conjunta entre las administraciones y las empresas que se encargan de la conservación de carreteras.

"La clave está en la coordinación y en la rapidez de la comunicación. No siempre es fácil, porque dependemos de la actuación conjunta de muchos actores", dijo del Rey, que recordó como un gran ejemplo de gestión y coordinación la dana de 2019: "La alerta roja declarada el día anterior, la primera de la historia, nos permitió activar de forma temprana los planes de emergencias para permitir una actuación eficaz y coordinada".

También Anna Leal, responsable de conservación de infraestructuras de Sorigué Acasa Conservación, coincidió en la importancia de mantener actualizados los canales de comunicación entre administraciones y empresas: "Somos los que mantenemos operativas las carreteras, una herramienta de apoyo para el gestor".

¿Simulacros? "Nunca son suficientes"

Durante el debate, moderado por el presidente de Acex, Federico Soria, también se habló sobre la propuesta de realizar más simulacros de cara a saber cómo actuar en caso de que la Región pueda sufrir en un futuro episodios como la dana de Valencia del pasado año o un terremoto como el de 2011 en Lorca.

“Nunca son suficientes. Cuanto más parecida a la realidad sea la formación, mejor. Deberíamos hacer más”, admitió Carrillo. Asimismo Del Rey apuntó que, al igual que se hace en el Aeropuerto de Corvera, se podrían realizar simulacros con un "sistema de emergencias completo".

Caballero recogió el guante recordando el gran simulacro que se realizó en 2018 en Lorca, donde incluso participó la Unidad Militar de Emergencias (UME) y que reunió a unas 3.500 personas con edificios colapsados con numerosos atrapados, ríos desbordados y carreteras cortadas a consecuencia de un gran seísmo.