La apertura del campus de la UCAM en Madrid se aplaza a enero por un retraso en la autorización del Ministerio

Un retraso administrativo de solo unas semanas en la autorización del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha obligado a posponer el inicio de la actividad docente en el Campus Alma Mater que la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha puesto en marcha en Madrid.

Estaba previsto que las nuevas titulaciones de grado, ligadas a los ámbitos de salud y deporte, arrancaran este curso 2025-2026, aunque habrá que esperar al próximo.

La rectora de la UCAM, Josefina García Lozano, confirmaba este jueves al ser preguntada durante el acto oficial de Apertura del Curso Universitario de la Católica que "íbamos a empezar en septiembre, pero la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid no se produjo hasta el mes de octubre por el retraso en los resultados positivos del ministerio". Esto ha llevado a que se tenga que alterar el cronograma, ya que si el visto bueno supera la fecha límite del 15 de septiembre los títulos no pueden comenzar a impartirse hasta un curso después.

Sin embargo, García Lozano dice que "no consideramos esto un atraso, ya que el trabajo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha seguido una dinámica muy positiva" y destaca el esfuerzo que se ha realizado en los dos últimos años para que el Campus de Madrid sea una realidad.

La previsión que maneja la UCAM es que las nuevas instalaciones de Torrejón se inauguren el próximo mes de diciembre y comiencen a funcionar en enero, ya que las obras están finalizadas y actualmente se está desarrollando el proceso de selección y formación del personal.

En un principio, la docencia arrancará a principios de 2026 con clases y exámenes de másteres semipresenciales, mientras que las titulaciones de grados oficiales de Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Nutrición y Ciencia y Tecnología de los Alimentos comenzarán el próximo curso 2026-2027.

La rectora de la UCAM también sostiene que el proyecto de Madrid no termina con este campus, ya que también están trabajando en la búsqueda de nuevas instalaciones que estarán ligadas a Alma Mater y que no se concentran en el propio entorno de Torrejón.

Mario Pezzi, doctor honoris causa

El curso 2025-2026 ha arrancado en la UCAM con más de 22.000 nuevos alumnos, el 20% de ellos extranjeros correspondientes a 139 nacionalidades, según ha informado la presidenta de la universidad, María Dolores García, "lo que representa el resultado de un trabajo serio e importante".

García también hacía referencia durante el acto de Apertura del Curso Universitario que este se celebra el día de San Leandro, santo cartagenero, y “es un orgullo” nombrar doctor honoris causa a Mario Pezzi, presbítero del Equipo Internacional del Camino Neocatecumenal, quien "ha estado muchas décadas de su vida al servicio de la Iglesia".

En el acto también ha participado el consejero de Universidades, Juan María Vázquez, quien ha destacado la vocación de internacionalización de la UCAM que hace que, además de contar con un gran número de alumnos extranjeros, esté presente en numerosos países.