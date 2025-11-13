La alimentación en comedores escolares, clave para frenar la diabetes

Llevar una alimentación adecuada desde la infancia puede prevenir muchas enfermedades durante la adolescencia y la edad adulta. Una de ellas es la diabetes, un problema de salud asociado en la mayoría de los casos a la obesidad y que se podría evitar, según indican los especialistas.

Por ello, los responsables de la elaboración de los menús en comedores escolares sostienen que estos tienen un papel destacado a la hora de prevenir la diabetes, fomentando una alimentación equilibrada. Así lo ve Inmaculada Llopis, nutricionista de la empresa Colectividades Antonia Navarro, que alimenta cada día en la Región a más de 14.000 escolares a través del servicio de comedor, quien asegura que "a la hora de elaborar el menú no se cambia, se ajusta. Se pesan exactamente los hidratos de carbono de cada ración siguiendo las pautas médicas de los escolares con diabetes suministradas por los médicos, y se les sirve como a todos los demás alumnos".

Aquí reside la importancia de que los centros educativos favorezcan la autonomía del menor y se adapten a sus necesidades sin generar estigmas entre los alumnos, insiste.

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes que se celebra este 14 de noviembre, la empresa murciana que gestiona una gran parte de los comedores escolares de la Comunidad reivindica el papel de los comedores escolares y residenciales como espacios de salud y normalización para las personas con diabetes, ya sean niños de 6 años o mayores de 90.

La Región de Murcia, según datos del Servicio Murciano de Salud, cuenta con 107.000 personas diagnosticadas de diabetes, siendo el 95% de esta cifra mayor de edad. Además, es la segunda comunidad con mayor tasa de obesidad en España, un factor estrechamente ligado al desarrollo de diabetes tipo 2.

Además, recuerdan que desde la entrada en vigor del nuevo Real Decreto de Alimentación Escolar Saludable —que refuerza a nivel estatal medidas que en la Región de Murcia ya se aplicaban desde 2010—, la elaboración de los menús escolares incorporan aún más criterios basados en la dieta mediterránea, claves para reducir la obesidad infantil a largo plazo.

"En Murcia fuimos pioneros en implantar este modelo hace más de una década, pero los hábitos alimentarios no cambian de un día para otro", explica Llopis. "Por eso, seguir insistiendo desde el comedor en eliminar ultraprocesados y reforzar el consumo diario de frutas, verduras, legumbres y pescado sigue siendo fundamental para revertir los datos de obesidad en la Región, y por ende, reducir la tasa de diabetes entre los más pequeños".

En las residencias: controlar sin desnutrir

La empresa también gestiona menús para centros de día y residencias en la Región, donde la diabetes tipo 2 afecta a cerca del 30% de los mayores de 75 años. Aquí, el reto es distinto: "Hay que controlar los picos de glucemia sin caer en dietas restrictivas que resten apetito o placer. Comer sigue siendo uno de los grandes placeres del día en la edad adulta", añade Olga Rojo, responsable del departamento de sanidad de la empresa.

El equipo nutricional diseña los menús para garantizar el equilibrio entre control glucémico, sabor y textura adecuada para personas con masticación limitada, todo ello coordinado con los equipos sanitarios del centro.