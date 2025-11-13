Alcaraz, Ruth Lorenzo y Arde Bogotá, entre los huéspedes de honor para los hoteleros

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), en colaboración con la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú), distinguirá a Carlos Alcaraz, Xuso Jones, Carlos del Amor, Ruth Lorenzo y al grupo musical Arde Bogotá, con los reconocimientos de Huéspedes de Honor del XX Congreso de Hoteleros Españoles, que se celebrará del 19 al 21 de noviembre en Cartagena.

Con estos galardones, el sector hotelero español quiere reconocer "el papel inspirador y el compromiso de cinco referentes murcianos que encarnan los valores del turismo, la hospitalidad y la proyección positiva de España en el mundo".

La entrega de estos premios tendrá lugar durante la cena de gala del XX Congreso de Hoteleros Españoles, que se celebrará durante la noche del jueves 20 de noviembre.

El presidente de Cehat, Jorge Marichal, ha destacado que los galardonados encarnan valores que comparten los hoteleros, como son "la pasión, el talento, la autenticidad y la conexión emocional con los lugares que amamos. Son el reflejo de cómo, desde el talento y la pasión, también se cuida el destino".

Por su parte, el presidente de HoyTú, Bartolomé Vera, ha indicado que estos reconocimientos sirven para destacar "cómo el talento, el esfuerzo y la creatividad también son motores turísticos.

Así, el tenista Carlos Alcaraz será reconocido por representar "la constancia, el esfuerzo y la imagen positiva de España ante millones de personas".

Por su parte, el cantante y creador Xuso Jones, nacido en Murcia, recibirá el galardón por "su cercanía, su energía y su capacidad para conectar con el público mostrando siempre el lado más alegre y entusiasta de su tierra".

El periodista y escritor Carlos del Amor, también murciano, será homenajeado por "su sensibilidad y su forma única de contar historias que acercan la cultura y el arte al gran público".

También se distinguirá con este galardón a la artista Ruth Lorenzo, natural de Las Torres de Cotillas, por su proyección internacional y su "compromiso con la creatividad y la cultura como motores de identidad y desarrollo".

Y, por último, el grupo Arde Bogotá recibirá este reconocimiento por "haber llevado el nombre de su ciudad y de la Región de Murcia a lo más alto de la escena musical española, convirtiéndose en un símbolo del talento local que traspasa fronteras".

El XX Congreso de Hoteleros Españoles reunirá en Cartagena durante tres jornadas a empresarios, directivos, expertos y líderes de opinión del sector turístico para reflexionar sobre el futuro del turismo, la sostenibilidad, la gestión hotelera, la innovación y la humanización del sector.