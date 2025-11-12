Portazo a la última moción de Vox contra los menores no acompañados: "¿De verdad creen que la solución es dejar a niños en la calle?"

Como estaba previsto, Vox se quedó solo este miércoles con su moción para cerrar todos los centros de menores existentes en la Región de Murcia, en donde residen niños, niñas y adolescentes, españoles o extranjeros, que no tienen padres o tutores legales que les cuiden; así como a impulsar una política que priorice que los menores extranjeros no acompañados puedan volver a sus países de origen, junto a sus familiares en su entorno cultural.

"Una vez más, PP y PSOE se unen para seguir financiando la inmigración ilegal, colaborando con el tráfico de personas y manteniendo un efecto llamada demoledor", denunció el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo.

"Hoy nos quedamos solos, pero solos junto a millones de españoles que no quieren ni un centro de ilegales al lado de su casa. Solos, pero dignos; no como ustedes", afirmó el líder del partido de Santiago Abascal en la Región, que acusó a los diputados del resto de grupos de ser "unos traidores".

Hoy nos quedamos solos, pero solos junto a millones de españoles que no quieren ni un centro de ilegales al lado de su casa José Ángel Antelo — Portavoz GPV Asamblea

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, manifestó que el PP no coincide "ni en el diagnóstico ni en las soluciones" que propone Vox ante una política migratoria que tampoco les gusta y que "no va a cerrar centros sin alternativa, ni a convertir a menores en sospechosos por su origen".

"¿De verdad creen que la solución es dejar a niños en la calle?", les preguntó, criticando las "medidas inhumanas" que llevan a la Asamblea.

No obstante, Segado también advirtió al PSOE que su partido "no va a seguir tolerando que el Estado abdique de su responsabilidad y traslade a las comunidades las consecuencias de su falta de política migratoria". Además, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de haber "alimentado el caos con su efecto llamada".

El PP no va a seguir tolerando que el Estado abdique de su responsabilidad y traslade a las comunidades las consecuencias de su falta de política migratoria Joaquín Segado — Portavoz GPP Asamblea

Segado presentó una enmienda a la totalidad a la moción de Vox en la que solicitaba al Gobierno central que haya repatriaciones ágiles y garantizadas y que haya "cooperación real con la UE y los países de origen para reagrupaciones familiares seguras".

También pedía que haya una verificación "inmediata" de la edad de los menores, para evitar fraudes y garantizar recursos; una financiación justa para las comunidades autónomas, como la Región de Murcia, que asumen una carga desproporcionada, y que haya un retorno, según criterios profesionales, priorizando proyectos de vida estables. Como la moción de Vox, esta enmienda no salió adelante.

Carmina Fernández, portavoz del GPS en la Asamblea. / Iván J. Urquízar

Para la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, el Partido Popular y Vox pretenden convertir a los menores inmigrantes que llegan a la Región en situación de vulnerabilidad en "chivo expiatorio de su estrategia política y electoral".

Afirmó que esta moción de Vox forma parte de una agenda que consiste en señalar al diferente, mezclar inmigración con delincuencia, recortar derechos y dinamitar cualquier política de integración. "Es el guion que exigieron para pactar los presupuestos regionales y que el PP aceptó punto por punto, ya que ha decidido asumir esa agenda como propia", recordó.

Lo que propone usted, Antelo, no es cristiano, sino satánico, el mal en estado puro" María Marín — Portavoz Podemos-IU

Al hilo, dijo que es profundamente hipócrita que el PP se emocione el Día de los Derechos Humanos, hable de familia y de infancia, vaya a misa a pedir por los que menos tienen, y mientras, pacta con Vox dejar sin protección y en la calle a menores migrantes que están en la Región, escolarizados y tutelados, que no tienen a donde ir. "Mucha comunión y poco escuchar al Papa León XIV", añadió.

Hubo más referencias cristianas cuando salió a tribuna la portavoz de Podemos-IU, María Marín. "Jesucristo dice: 'Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, a mí me recibirá'", declaró, citando el Nuevo Testamento.

La portavoz le dijo a Antelo que lo que propone "no es cristiano", sino "satánico, el mal en estado puro".