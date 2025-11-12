No son truenos ni explosiones: Lorca escuchará el rugido de los aviones del Ejército del Aire

El Ejército del Aire y del Espacio ha advertido de la realización de maniobras militares en el término municipal de Lorca que podrían generar “estampidos sónicos” perceptibles desde el suelo. Los ejercicios se desarrollarán entre los días 17 y 27 de noviembre, de 15.30 a 17.30 horas, excluyendo los fines de semana.

Estas maniobras se enmarcan en el Programa de Liderazgo Táctico (TLP), con base en Albacete, que prepara el itinerario del curso de vuelo FC 2025-4. En él se contempla la ejecución de misiones que implican el uso de radares de defensa aérea y el despliegue de medios terrestres, como camiones y vehículos todoterreno.

El despliegue, que se realiza cada día de 15:30 a 17:30 horas, a excepción del fin de semana, incluye camiones y vehículos todoterreno

Durante las operaciones está autorizado el vuelo supersónico, lo que puede provocar ruidos intensos a pesar de las medidas de mitigación aplicadas y de las restricciones ya vigentes para este tipo de ejercicios.

El TLP ha comunicado que tanto las delegaciones de Defensa como el Gobierno regional y los propietarios de las fincas afectadas han sido informados y han otorgado los permisos necesarios. Además, el programa asegura que se cumplirán todas las normas medioambientales y que la zona será mantenida en perfectas condiciones tras el desarrollo de las maniobras.