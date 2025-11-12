La secretaria de Estado de Agricultura evita hablar del recorte al Tajo-Segura y el cierre de acuíferos: “No es mi competencia”

La secretaria de Estado de Agricultura, Pesca y Alimentación, Begoña García Bernal, eludió este miércoles en Murcia pronunciarse sobre las consecuencias que podrían tener para el sector agroalimentario del sureste las dos grandes amenazas que se ciernen sobre él: el recorte del trasvase Tajo-Segura y el cierre de los acuíferos sobreexplotados previstos para el año 2027, al considerar que no son de su competencia.

Tras su intervención en la inauguración del Foro Datagri en Murcia, García Bernal fue preguntada por este horizonte y respondió que “no puedo entrar en detalle porque no es de mi competencia, no porque no quiera contestar”. Recordó que las cuestiones relacionadas con el agua “corresponden al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco)”. Pese a todo, dejó caer que le "consta" que tanto el Miteco como la Delegación del Gobierno "están trabajando" para reducir el riesgo derivado del déficit hídrico que se prevé en la Región debido al recorte y el cierre de lo pozos.

Lo que sí quiso subrayar es que desde su departamento se están realizando importantes inversiones en modernización de regadíos en la Región de Murcia, con un presupuesto superior a 87 millones de euros distribuidos en nueve actuaciones financiadas con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según explicó, se trata de proyectos dirigidos a mejorar la eficiencia hídrica y tecnológica del campo murciano, una línea en la que el Ministerio de Agricultura “está comprometido plenamente con el futuro del sector”.

Desacuerdo con la propuesta europea de reforma de la PAC

En cuanto a la Política Agraria Común (PAC), García Bernal recordó que tanto el Ministerio como las 17 comunidades autónomas, las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas agroalimentarias y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) han mostrado “por unanimidad y en consenso absoluto” su desacuerdo con la propuesta de la Comisión Europea presentada en julio. Además, explicó que el ministro Luis Planas lleva meses defendiendo en los Consejos de Ministros europeos la posición de España, que apuesta por “una PAC justa y con un presupuesto diferenciado”. Criticó que el actual planteamiento de Bruselas integre elementos como la innovación, la modernización de regadíos o el relevo generacional dentro de un “fondo de competitividad un tanto extraño y muy complicado de gestionar”.

La secretaria de Estado insistió en que el Gobierno español “no está de acuerdo con esta PAC y está negociando desde el minuto cero para cambiarla”. Mostró también cautela ante los anuncios europeos sobre relevo generacional en el campo y afirmó que “hasta que no veo papeles, no me creo absolutamente nada de nadie”.

La secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García, junto al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y el presidente del Foro Datagri, José Luis Miguel. / L.O.

España lidera la digitalización agroalimentaria en Europa

Durante su intervención en el foro, García Bernal destacó el papel pionero de España en la digitalización del sector agroalimentario. Explicó que, a través del Plan Estratégico de la PAC, el Gobierno está invirtiendo 8,7 millones de euros en proyectos específicos de digitalización, y que mediante ENISA y el Ministerio se han impulsado 133 proyectos con un total de 36 millones de euros destinados a pymes tecnológicas del sector. Además, señaló que el Ministerio, con el apoyo de iniciativas como La Vega Innova o Agrobank, entre otras, respalda a más de un centenar de startups agroalimentarias en todo el país.

También puso en valor el liderazgo español en los grupos operativos europeos, consorcios que integran cooperativas, centros tecnológicos y empresas. En la convocatoria de 2023, dijo, se destinaron 37,5 millones de euros, "de los cuales 12 proyectos se desarrollan en la Región de Murcia". Para 2025, la convocatoria asciende a 46 millones, con 212 proyectos presentados, cuya resolución se prevé para primavera de 2026.

“La digitalización y la transformación del sector agroalimentario no son el futuro, son el presente”, recalcó García Bernal, quien añadió que el apoyo del Ministerio “no es solo con palabras, sino con hechos y con presupuestos”.