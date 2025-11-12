Carlos Fernández de la Cruz y José Sordo, nuevos consejeros de RTRM

Carlos Fernández de la Cruz y José Sordo serán designados esta mañana en el Pleno de la Asamblea Regional nuevos miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM).

Fue hace un año cuando se aprobó la reforma del ente público por la cual el número de consejeros pasa de 9 a 11. Los dos nuevos corresponden a los grupos parlamentarios Popular y Socialista de la Cámara regional.

Por parte del PP, Carlos Fernández de la Cruz es secretario en la Región de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y en 1999 concurrió como suplente a las elecciones autonómicas por el Partido Popular.

Por su parte, José Sordo, con una trayectoria extensa en Hidrogea, forma parte de la Agrupación Socialista de Distrito Centro Levante de Cartagena.

Las brigadas forestales protestan por su precariedad laboral

Podemos-IU-AV lleva al Pleno de la Asamblea Regional de hoy una moción «en defensa de los bomberos forestales». Así lo anunció su portavoz, María Marín, que concretaba que se trataba de una propuesta «en defensa de sus condiciones laborales, de salarios dignos, de estabilidad y refuerzos de las plantillas».

A raíz de esta iniciativa, las personas trabajadoras de este sector se concentrarán a las puertas de la Cámara autonómica para volver a reivindicar su situación laboral y solicitar que este servicio de prevención y extinción de incendios forestales recupere la gestión pública.

La moción pretende «auditar el cumplimiento del contrato con Orthem, mantener plantillas estables y suficientes todo el año, favorecer la conciliación familiar, adecuar los salarios a la responsabilidad y el riesgo de su trabajo o la implantación de la segunda actividad».