Esta es la probabilidad de que la borrasca Claudia descargue en Murcia este fin de semana: el pronóstico de Mario Picazo

Los tambores de guerra de las previsiones meteorológicas ya suenan con fuerza esta semana: la borrasca Claudia está en el punto de mira del país y promete un episodio de lluvias intensas que pondrá en alerta a buena parte de España, sobre todo a las regiones del oeste peninsular.

Extremadura, Galicia y buena parte de Andalucía occidental van a ser las que reciban el grueso de las precipitaciones, pero el mapa deja abierta una pregunta que muchos en el sureste se hacen estos días y es si llegará también a Murcia.

La previsión de Mario Picazo sobre la borrasca Claudia

El prestigiosos meteorólogo Mario Picazo lo adelantaba en su cuenta de X (Twitter): “La borrasca #Claudia llega esta semana para generar una buena dosis de precipitación que afectará principalmente al oeste peninsular y Canarias aunque para el fin de semana también al Mediterráneo”.

En el mismo mensaje añadía que con ella “se espera viento y fuerte oleaje sobre todo a las costas Atlánticas” acompañando el texto con un mapa del modelo ECMWF que muestra la intensidad de las lluvias previstas hasta el domingo 16 de noviembre.

El vídeo y el mapa compartidos por Picazo permiten interpretar que el núcleo más activo del temporal se quedará en el Atlántico y el oeste peninsular, aunque el frente podría extender sus efectos hacia el Mediterráneo en la recta final del fin de semana.

En la imagen se aprecian acumulados de más de 100 mm en Galicia, Extremadura y el suroeste de Andalucía, mientras que en el sureste, incluyendo la Región de Murcia, los tonos verdes y amarillos indican una probabilidad más baja, aunque no nula, de lluvia.

La previsión de la AEMET para el fin de semana

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las previsiones para Murcia confirman este escenario:

El sábado 15 el cielo se va a mantener con intervalos nubosos y predominio del sol en la mayor parte de la Región, especialmente en el litoral y las lluvias se concentrarán en zonas del interior de Albacete y Granada.

Por su parte, el domingo 16 va a aumentará la nubosidad y habrá mayor probabilidad de chubascos, sobre todo en el Noroeste y Altiplano, con posibles lluvias dispersas en la Vega Media y algún frente débil alcanzando la costa.

Todo apunta a que Claudia descargará con fuerza en el oeste peninsular y dejará solo un rozamiento leve en el sureste, con lluvias ocasionales y más probables el domingo. Aun así la evolución del frente y el giro de los vientos podrían hacer que algunas bandas de precipitación alcancen también Murcia durante las últimas horas del fin de semana.