Ofensiva del PSOE regional y Pedro Sánchez contra la gestión sanitaria del Gobierno de López Miras

Tanto el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, como el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, como el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea autonómica se han coordinado este miércoles para atacar la gestión sanitaria de Fernando López Miras y las derivaciones a la privada.

En el Congreso de los Diputados, Sánchez aprovechaba su comparecencia en el Pleno para resaltar la defensa del Ejecutivo central de los servicios públicos y el aumento de las inversiones, frente a las privatizaciones de las que responsabilizó a las administraciones "en las que gobierna el PP con el apoyo de la ultraderecha".

"En Murcia, el Gobierno del Partido Popular ha recortado más de 700 millones de euros en sanidad y ha derivado más de 70 millones a clínicas privadas y, además, lo ha hecho al margen de la ley, según consta en el informe del Tribunal de Cuentas", dijo.

Se acabó no cumplir con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y no aprobar el registro de objetores que mandata nuestra legislación Pedro Sánchez — Presidente de España

De esta forma, anunció que el Gobierno de España va a exigir las comunidades información sobre sanidad, educación y dependencia para analizar esos datos y ponerlos a disposición de la opinión pública. "Se acabó eso de usar el dinero para la sanidad en regalos fiscales o también en ayudas a los toros. Se acabó no cumplir con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y no aprobar el registro de objetores que mandata nuestra legislación. Se acabó eso de trocear y vender los derechos de nuestros ciudadanos a la empresa que pague mejor. Vamos a defender con uñas y dientes el estado del bienestar", subrayó Sánchez.

De hecho, este miércoles se publica en el BORM una orden de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias por la que se convocan ayudas económicas destinadas a las asociaciones taurinas de la Región de Murcia, para el apoyo y fomento de la tauromaquia.

El PPRM acusa a Sánchez de "manipular" los datos porque "somos la comunidad que más incrementó su gasto sanitario en 2023"

El PP de la Región de Murcia no tardó en responder en sus redes sociales al presidente Sánchez, acusándolo de "manipular" desde el Congreso. Los 'populares' niegan que se haya reducido la inversión en sanidad en la Región, "sino que se destina el mayor presupuesto de la historia, con 2.585 millones de euros". Añaden que la Región también registró en 2023 el porcentaje del gasto sanitario sobre el PIB más elevado de toda España, con un 8,2%. "Es más, según sus propios datos del Ministerio de Sanidad, somos la comunidad que más incrementó su gasto sanitario en 2023, con un 10,1%, y la tercera comunidad con mayor inversión por habitante: 2.134 euros, 244 euros por habitante más que la media nacional", destacan.

El caso de Elena Olmos sobrevuela la Asamblea

La diputada socialista Marisol Sánchez, tras su intervención en el Pleno de la Asamblea Regional. / Iván J. Urquízar

En la Asamblea Regional, el caso de Elena Olmos, vecina de la pedanía murciana de Los Dolores de 54 años a la que le dijeron que la prueba de cribado era negativa y meses después tenía un cáncer en estadio 2, estuvo muy presente en el Pleno de este miércoles, ya que el Grupo Socialista la puso como ejemplo para defender una moción en la que insta al Consejo de Gobierno a invertir los recursos necesarios para "implementar un plan de choque que solucione los atrasos en las citas de mamografía antes de finalizar 2025".

Asimismo, exige que, dentro de los treinta días como plazo máximo que establece la ley y, por tanto, antes de que finalice 2025, "cite a las 1.223 mujeres que se encuentran en lista de espera para una mamografía y que, según los datos publicados por Murcia Salud a junio de 2025, no tienen cita".

Francisco Lucas pide "transparencia" En un encuentro con los medios y tras conocer por esta Redacción el caso de Elena Olmos, el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, pidió al presidente regional, Fernando López Miras, la "máxima transparencia" y que remita "de forma inmediata" al Ministerio toda la información sobre el programa de cribados y sobre la derivación a centros privados. "Tiene una responsabilidad y no puede esconderse. Tiene que dar la cara y lo tiene que hacer por responsabilidad y por empatía. La ciudadanía y las mujeres merecen saber qué ha fallado, de cuántos casos estamos hablando y qué medidas se han adoptado", señaló. Asimismo, quiso dejar claro que como delegado del Gobierno en la Región va a llegar "hasta el final" y a "utilizar todos los recursos" a su alcance "para que se conozca la verdad".

Desde el Grupo Socialista denuncian que, desde 2020, el Gobierno de la Región de Murcia ha incrementado un 24% el gasto en sanidad privada y que, entre 2020 y 2023, el gasto en pruebas diagnósticas externalizadas en la sanidad privada, como las mamografías, aumentó un 67%, pasando de 13,3 millones de euros a 22,2 millones. De hecho, Elena Olmos recibió la citación para hacerse una mamografía de control en 2024 en un hospital privado de Murcia con el que el Servicio Murciano de Salud (SMS) tiene concertadas estas pruebas. Los socialistas lamentan, además, que este sobrecoste de la externalización no haya resuelto el problema de las listas de espera.

La diputada socialista Marisol Sánchez Jódar criticó las "conciencias apagadas de los dirigentes del Gobierno del Partido Popular, que niegan esta realidad porque no tienen problemas para obtener citas". "Ellos tienen —prosiguió— los mecanismos necesarios para llamar a quien haga falta para adelantar esa cita con el especialista y para adelantar esa prueba diagnóstica. Si no, que se lo digan al WhatsApp de López Miras".

El Grupo Socialista denuncia que, entre 2020 y 2023, el gasto en pruebas diagnósticas externalizadas en la sanidad privada, como las mamografías, aumentó un 67%

El Grupo Socialista aceptó las enmiendas de adición de Podemos-IU y Vox. Los morados piden que se comparta con el Ministerio de Sanidad los datos y resultados disponibles de los programas de cribado poblacional de cáncer y establecer un protocolo homogéneo en las distintas áreas de salud para derivar a las mujeres que presentan anomalías en los resultados de sus mamografías. Los de Abascal, por su parte, reclaman la implantación de mecanismos de notificación activa automatizada (por SMS, 'app' o correo electrónico) de resultados de mamografías.

Desde la Consejería de Salud aseguran que "es falso que haya mujeres en espera para mamografías", y explican que esa cifra la sacan del último informe de listas de espera del SMS de junio. "Aparecen sin cita asignada en ese momento exacto del corte de los datos, pero, a continuación, en el mismo informe se indica que el tiempo medio de espera para todas las mamografías en la Región de Murcia es de 19 días", explican. "Por lo tanto, es falso que haya más de 1.200 mujeres sin cita", señalan.

La diputada del Grupo Popular María del Carmen Ruiz Jódar denunció la moción "repugnante" del Partido Socialista, al que acusó de "orquestar una campaña ruin, sucia y miserable, utilizando un tema tan delicado, sensible y doloroso como es el cáncer, creando una gran mentira porque todo es una gran mentira". Además, acusó a Francisco Lucas, secretario general del PSRM, de traer a la Región de Murcia "la política más rastrera y marrullera".

Intentar hacer pasar un error de un médico por un error político es miserable María del Carmen Ruiz Jódar — Diputada GPP Asamblea

Durante su intervención, acusó al diputado Miguel Ortega de haberla insultado en dos ocasiones, aunque sus palabras no constan en el orden del día y la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, no le dio la palabra para responder por alusiones.

El PP fue el único grupo que votó en contra de la moción, afirmando que "intentar hacer pasar un error de un médico por un error político —en alusión al caso de Elena Olmos— es miserable".

El PSOE adelantó que presentará una nueva moción en la Asamblea Regional para que los informes de las mamografías vayan firmados por los especialistas que los realizan.