La huelga de Amazon en Murcia para el Black Friday y la campaña de Navidad coge fuerza con la mesa de negociación en punto muerto

La huelga de los trabajadores de Amazon en Murcia, que pone en peligro la entrega de los pedidos del Black Friday y los regalos de Navidad, lejos todavía de frenarse, sigue cogiendo fuerza con el paso de los días entre los empleados de la megainfraestructura que la empresa tiene en Corvera.

El plante, que amenaza con que se paralice la actividad en el centro logístico de la pedanía murciana durante varios días clave y de mayor actividad de noviembre y diciembre, se debe al "empeoramiento constante de las condiciones laborales" y a la "falta de voluntad para resolver los problemas de la plantilla", tal y como publicó la pasada semana este periódico.

La dirección de Amazon RMU1, el comité de huelga y las distintas secciones sindicales siguen sin entenderse después de que el pasado lunes no fructíferas un principio de acuerdo tras la reunión celebrada en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL).

Al paro, convocado en un primer momento por CGT, se han ido sumando progresivamente otros representantes como la sección sindical de USO al completo, varios delegados de Comisiones Obreras (CC OO) así como otros independientes después de que "la dirección de la empresa rechazase negociar los puntos planteados por la plantilla, impidiendo alcanzar un acuerdo de mínimos que evitara la convocatoria de huelga".

Cabe recordar que el plante de los trabajadores de la Región se produciría en dos momentos clave: para los días del 24 al 28 de noviembre (en plena fiebre por la campaña del Black Friday) y del 16 al 23 de diciembre (un periodo de días donde más pedidos se realizan para los regalos navideños).

Están llamados a secundar la huelga los cerca de 1.500 trabajadores fijos del centro logístico más aquellos fijos-discontinuos que se contratan para las fechas en las que se ha convocado el paro para atender la alta demanda de pedidos.

Durante el encuentro, que contó con la presencia de dos mediadores (uno designado por la patronal y otro por los sindicatos, como paso previo obligatorio antes del inicio de la huelga), se volvieron a poner sobre la mesa las distintas reclamaciones de los trabajadores para desconvocar las movilizaciones.

Las mejoras laborales que se exigen El paro no se desconvocará hasta que haya una "subida real" del salario base y revisión de pluses de los empleados, el pago de los domingos trabajados, una "corrección inmediata de los errores en nómina", rotaciones y asignaciones de turno más justas y transparentes, un reconocimiento real de los accidentes laborales y mejoras en la salud y seguridad, el "fin de los despidos arbitrarios", así como el cumplimiento efectivo de "permisos, vacaciones y derechos familiares".

Tras la unión en las últimas horas de estos sindicatos, desde el comité de huelga valoran "positivamente la unidad de acción alcanzada entre las secciones sindicales y representantes que sí han decidido dar el paso".

Este hecho, añaden, demuestra que "las reivindicaciones planteadas son compartidas por una parte significativa de la plantilla, más allá de las siglas o afiliaciones". Asimismo muestran su sorpresa con UGT, que "ni siquiera acudió a la reunión de mediación, desentendiéndose completamente del proceso".

En el escrito difundido por el comité de huelga sostienen que la plantilla "no está sola"; ya que "esta huelga no es de unos pocos, es de todos los que están cansados de los mismos abusos, errores en nómina, presiones y falta de respeto". Por último, sostienen que "cuando diferentes sindicatos y representantes coinciden en un mismo diagnóstico, es porque las injusticias son evidentes".

Amazon, que en los últimos días también ha sido noticia por el ERE anunciado, ha creado desde que se instaló hace tres años en la Comunidad más de 2.000 puestos de trabajo directos: desde ingenieros informáticos, gerentes financieros y especialistas en robótica hasta empleados y empleadas de operaciones a cargo del empaquetado y envío de pedidos.

Desde la empresa vienen recordando que el equipo de Murcia trabaja "en un entorno moderno y seguro, con salarios y beneficios competitivos".

En este sentido, defienden que sus empleados "reciben salarios por encima de lo establecido en el convenio colectivo provincial del sector logístico, superándolo en un 9%, con un salario de entrada de 1.488 euros mensuales brutos, y beneficios valorados en miles de euros anuales como el seguro médico privado, seguro de vida, planes de pensiones, permiso parental ampliado y retribuido, ticket restaurante, etc."

Asimismo insisten en que las personas trabajadoras de Amazon cuentan con oportunidades sólidas de desarrollo profesional y promoción interna. La empresa recuerda que desde su llegada a la comunidad "genera empleo estable" y "continúa actualizando las condiciones salariales".