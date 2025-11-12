"No hay acoso, los niños jugaban en el parque días antes"

"No ha habido acoso escolar y así lo dictaminaron los responsables del colegio, que cerraron el protocolo sin evidencias de ello". De esta forma se manifiestan varias madres del CEIP El Recuerdo de San Javier tras la denuncia realizada por otros padres, quienes han llegado a cambiar a su hijo de centro educativo al afirmar que llevan «años denunciando una situación de acoso sin que se haga nada para resolverla», una situación que trasladaron incluso a Inspección Educativa de la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Estas madres, que se han puesto en contacto con La Opinión para dar a conocer su versión de lo sucedido, afirman no salir de su asombro al conocer los hechos que llegan a manifestar los padres de este menor.

«Es una familia que conocemos de toda la vida y cuyo hijo va con los nuestros a clase de siempre, desde que la etapa de Infantil, por lo que nos ha sorprendido mucho a todos que hayan llegado a esta situación sin hablar antes con nosotros», dicen.

Una de ellas explica que «dos días antes de que nos llamaran de jefatura de estudios estuvimos juntos en el parque, los niños jugaban tan normal y nosotras estuvimos con su madre y no nos llegó a comentar nada, lo que resulta extraño». Ante lo que dice que «no es normal que si tu hijo está siendo víctima de acoso no hables antes con las otras madres para intentar solucionarlo y estés en el parque como si nada».

En este sentido, insiste en que «los niños se han invitado a cumpleaños, a la comunión y este menor ha estado incluso durmiendo en casa de una de nuestras hijas, por lo que no llegamos a entender que vengan a denunciar situaciones que no se han vivido».

Protocolo de acoso

Estas madres sostienen que de haberse producido acoso tendría que haber sido en el centro escolar, ya que estos niños no tienen móvil ni redes sociales por su corta edad, «y de ser así, los profesores se habrían dado cuenta». En este sentido, defienden el trabajo que ha realizado el equipo docente durante el tiempo que estuvo el protocolo abierto, «con entrevistas y seguimiento a alumnos, así como reuniones con los padres».