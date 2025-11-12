En directo | Pleno de la Asamblea Regional

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la Sesión Plenaria, en la que se debatirán y votarán las siguientes iniciativas:

Designación de miembros del Consejo de Administración del ente público Radio Televisión de la Región de Murcia

Moción en Pleno sobre solicitud al Gobierno de la Nación de un aumento de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Región de Murcia (MOCP-0691), formulada por el grupo parlamentario Popular

en la Región de Murcia (MOCP-0691), formulada por el grupo parlamentario Popular Moción en Pleno sobre recursos necesarios para implementar un plan de choque que solucione los atrasos en las citas de mamografía antes de finalizar 2025 (MOCP-0800), formulada por el grupo parlamentario Socialista

antes de finalizar 2025 (MOCP-0800), formulada por el grupo parlamentario Socialista Moción en Pleno sobre centros de inmigrantes gestionados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (MOCP-0761), formulada por el grupo parlamentario Vox

gestionados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (MOCP-0761), formulada por el grupo parlamentario Vox Moción en Pleno sobre medidas para el refuerzo de la prevención y la protección frente a los incendios y en apoyo de nuestros bomberos forestales (MOCP-0758), formulada por el grupo parlamentario Mixto

y en apoyo de nuestros bomberos forestales (MOCP-0758), formulada por el grupo parlamentario Mixto Moción en Pleno sobre solicitud al Gobierno de la Nación de adopción de medidas en relación con las incidencias, falta de transparencia y cortes de agua sin previo aviso por parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MOCP-0795), formulada por el grupo parlamentario Popular

sin previo aviso por parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MOCP-0795), formulada por el grupo parlamentario Popular Moción en Pleno sobre que el suelo público sea siempre público (MOCP-0753), formulada por el grupo parlamentario Socialista