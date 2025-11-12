Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | Pleno de la Asamblea Regional

Esta miércoles se debatirá la designación de los miembros del Consejo de Administración de la Radiotelevisión Murciana y varias mociones de los grupos parlamentarios sobre seguridad, sanidad, inmigración, incendios, gestión del agua y uso del suelo público

Pleno de la Asamblea Regional

Pleno de la Asamblea Regional / Loyola Pérez de Villegas

La Opinión

La Opinión

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la Sesión Plenaria, en la que se debatirán y votarán las siguientes iniciativas:

  • Designación de miembros del Consejo de Administración del ente público Radio Televisión de la Región de Murcia
  • Moción en Pleno sobre solicitud al Gobierno de la Nación de un aumento de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Región de Murcia (MOCP-0691), formulada por el grupo parlamentario Popular
  • Moción en Pleno sobre recursos necesarios para implementar un plan de choque que solucione los atrasos en las citas de mamografía antes de finalizar 2025 (MOCP-0800), formulada por el grupo parlamentario Socialista
  • Moción en Pleno sobre centros de inmigrantes gestionados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (MOCP-0761), formulada por el grupo parlamentario Vox
  • Moción en Pleno sobre medidas para el refuerzo de la prevención y la protección frente a los incendios y en apoyo de nuestros bomberos forestales (MOCP-0758), formulada por el grupo parlamentario Mixto
  • Moción en Pleno sobre solicitud al Gobierno de la Nación de adopción de medidas en relación con las incidencias, falta de transparencia y cortes de agua sin previo aviso por parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MOCP-0795), formulada por el grupo parlamentario Popular
  • Moción en Pleno sobre que el suelo público sea siempre público (MOCP-0753), formulada por el grupo parlamentario Socialista

Carlos Fernández de la Cruz y José Sordo, nuevos consejeros de RTRM

La angustia por el intento de robo de una niña de 2 años a las puertas del colegio en Murcia: "La cogieron y se la intentaron llevar en los brazos"

Alcantarilla, Beniel y Santomera se ‘acercan’ a Murcia con más autobuses

"No hay acoso, los niños jugaban en el parque días antes"

El campo se planta y reivindica la protección de la superficie agraria útil

Murcia, área urbana con más población vulnerable en zonas inundables

Paciente murciana de cáncer de mama: "Me dijeron que la prueba era negativa cuando tenía un cáncer en estadio 2"
