Política
En directo | Pleno de la Asamblea Regional
Esta miércoles se debatirá la designación de los miembros del Consejo de Administración de la Radiotelevisión Murciana y varias mociones de los grupos parlamentarios sobre seguridad, sanidad, inmigración, incendios, gestión del agua y uso del suelo público
La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la Sesión Plenaria, en la que se debatirán y votarán las siguientes iniciativas:
- Designación de miembros del Consejo de Administración del ente público Radio Televisión de la Región de Murcia
- Moción en Pleno sobre solicitud al Gobierno de la Nación de un aumento de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Región de Murcia (MOCP-0691), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Moción en Pleno sobre recursos necesarios para implementar un plan de choque que solucione los atrasos en las citas de mamografía antes de finalizar 2025 (MOCP-0800), formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Moción en Pleno sobre centros de inmigrantes gestionados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (MOCP-0761), formulada por el grupo parlamentario Vox
- Moción en Pleno sobre medidas para el refuerzo de la prevención y la protección frente a los incendios y en apoyo de nuestros bomberos forestales (MOCP-0758), formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Moción en Pleno sobre solicitud al Gobierno de la Nación de adopción de medidas en relación con las incidencias, falta de transparencia y cortes de agua sin previo aviso por parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MOCP-0795), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Moción en Pleno sobre que el suelo público sea siempre público (MOCP-0753), formulada por el grupo parlamentario Socialista
