Las depuradoras de la Región incorporarán Inteligencia Artificial para mejorar los tratamientos de regeneración del agua

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, inauguró este miércoles la primera jornada del Foro Datagri 2025, celebrada en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, destacando el orgullo que representa para la comunidad su sector agroalimentario, del que destacó su tecnología, sostenibilidad e innovación.

El jefe del Ejecutivo autonómico aprovechó la cita para anunciar una inversión de 7,3 millones de euros en el proyecto RegenIA, impulsado por la Entidad Regional de Saneamiento (Esamur), con el que se aplicará inteligencia artificial en las estaciones depuradoras de aguas residuales de la Región. Con esta iniciativa, explicó, se reforzará el liderazgo de Murcia en resiliencia hídrica, mejorando los tratamientos de aguas urbanas que se regeneran para su reutilización en el sector primario. Según precisó, el objetivo es implantar un modelo de gestión más eficiente en la depuración y regeneración del agua, adaptado a la nueva normativa europea, y responder así al escenario de escasez hídrica y al aumento de la demanda de aguas regeneradas.

El presidente destacó que Murcia es ya líder mundial en depuración y reutilización de aguas, con un 98% de regeneración de aguas tratadas, y que el 87% de la superficie agrícola regional cuenta con riego modernizado.

Ante representantes del Gobierno central, del Ejecutivo autonómico, de las organizaciones agrarias, cooperativas y empresas del sector, López Miras agradeció la elección de Murcia para acoger esta edición del foro, un encuentro que calificó de prestigio y relevancia internacional. Según señaló, la región es el territorio más eficiente del mundo en la producción de frutas y hortalizas y un referente en la transformación digital del sector agro.

El presidente subrayó que la agricultura murciana ha demostrado que es posible producir más con menos agua y que la agricultura sostenible no es una utopía, sino una realidad en la Región de Murcia. Recordó además que el modelo murciano de uso eficiente del agua es admirado por toda Europa y aseguró que la comunidad seguirá apostando por la digitalización, la biotecnología y la economía circular para hacer de su agricultura una agricultura de futuro.

Líder en exportación de brócoli y limón

El jefe del Ejecutivo autonómico ofreció también algunos datos económicos que, según explicó, avalan la fortaleza del sector. Las exportaciones de frutas y hortalizas de la Región han crecido un 9% en lo que va de año, y podrían superar en 2025 los 3.500 millones de euros alcanzados en 2024. Murcia, añadió, es líder nacional en exportaciones de brócoli, con más del 70% del total, y en limón, además de crecer en fruta de hueso y hortalizas.

López Miras señaló que estos logros han sido posibles gracias al acceso al agua del trasvase Tajo-Segura (hoy en riesgo por los recortes que tiene previsto aplicar el Ministerio para la Transición Ecológica) durante los últimos 46 años y a la apuesta de los agricultores por innovar y tecnificar sus campos.

En materia de innovación, el presidente destacó el trabajo del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Imida), que ha desarrollado nuevas variedades de frutas y uvas más adaptadas al clima y a las demandas de los consumidores, y subrayó el papel de la inteligencia artificial en la mejora de los procesos agrícolas.

López Miras concluyó su intervención apelando a la colaboración y la innovación conjunta como base del futuro del sector, señalando que el futuro al que vamos a llegar lo tenemos que construir todos juntos, desde la tecnología, pero contando con las personas y para las personas. Cerró agradeciendo a los organizadores del foro por permitir que la Región de Murcia muestre sus avances y aprenda también de las experiencias que aquí se compartan, convencido de que celebrar este encuentro en Murcia supone un respaldo a la forma de trabajar de los agricultores y ganaderos de la Región, basada en la innovación permanente.