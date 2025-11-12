El Defensor del Paciente pide al fiscal superior de Murcia que investigue los cribados de cáncer de mama

La asociación Defensor del Paciente se ha dirigido este miércoles al fiscal superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, para reclamarle que actúe de oficio y solicite una auditoría para conocer cómo se desarrolla el programa de cribado de cáncer de mama en la Región de Murcia tras conocerse a través de La Opinión el caso de una paciente, Elena Olmos, a la que diagnosticaron un tumor triple negativo en estadio 2 poco después de una mamografía con resultado negativo.

La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, señala en el escrito remitido que esta petición "está motivada por una razón legítima, como es la sospecha de irregularidades o la necesidad de verificar la eficacia de los programas de cribado", una auditoría que permitiría conocer, según dice, si hay más casos aislados.

Para ello plantean que se solicite a la Consejería ciertos datos como serían el número de personas que se han sometido a cribados de cáncer en la Región; los resultados de estos cribados; y el número de casos detectados. Además, consideran necesario conocer los tratamientos que han seguido las afectadas y seguimiento de sus casos, así como la tasa de supervivencia.

Tras conocerse los errores que se produjeron en la sanidad andaluza en el caso del cribado de cáncer de mama, el Defensor del Paciente ha puesto la lupa sobre el resto de administraciones autonómicas y, en el caso de Murcia, ya solicitó también el pasado mes de octubre a Fiscalía que se investigara las esperas de las pacientes para someterse a una mamografía, al registrarse más de 1.200 usuarias sin fecha asignada en los datos oficiales del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Estos casos también ha protagonizado este miércoles el Pleno de la Asamblea Regional, donde se ha aprobado una moción del Grupo Socialista en la que se exige al Gobierno murciano que cite para realizar la prueba antes de final de año a las mujeres que están a la espera de la misma. Ante estas afirmaciones, desde Salud insisten en que la demora media para estas pruebas en la Región de Murcia se sitúa en 19 días.