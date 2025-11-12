¿En qué consiste el síndrome 'burnout' que sufre el 43% de los médicos jóvenes de la Región?

El estudio 'Ikerburn: De la vocación al agotamiento' revela que el 43% de los médicos jóvenes de la Región sufre 'burnout' y se muestra agotado.

El síndrome de ‘burnout’, también conocido como síndrome del trabajador quemado, es un trastorno derivado del estrés laboral crónico que no ha sido gestionado de manera adecuada. Se caracteriza por un agotamiento físico, mental y emocional que afecta a la persona en su entorno de trabajo y, en muchos casos, también en su vida personal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo reconoció oficialmente en 2019 como un fenómeno relacionado con el empleo, y no como una enfermedad médica en sí misma. Según su definición, el 'burnout' surge a raíz de una exposición prolongada a situaciones de estrés constante en el ámbito laboral, especialmente en profesiones con alta presión o una intensa carga emocional, como la docencia, la sanidad o los servicios sociales.

Los síntomas más comunes incluyen una sensación de cansancio extremo, falta de motivación, baja productividad, apatía, dificultades para concentrarse, y una actitud negativa o cínica hacia el trabajo. También pueden aparecer trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad o problemas físicos como dolores de cabeza o musculares.

Las causas suelen estar relacionadas con excesiva carga de trabajo, falta de reconocimiento, malas condiciones laborales, o desequilibrio entre la vida personal y profesional. En muchos casos, el empleado siente que no tiene control sobre su entorno laboral ni apoyo suficiente por parte de la organización.

Para prevenir y tratar el ‘burnout’, los expertos recomiendan fomentar un entorno de trabajo saludable, establecer pausas y límites claros entre trabajo y descanso, practicar técnicas de gestión del estrés y promover una comunicación abierta dentro de las empresas. En los casos más graves, puede requerir la ayuda de profesionales de la salud mental.

Porcentaje de médicos 'quemados' por comunidad autónoma. / L.O.

La Región, por debajo de la media nacional

La cifra de profesionales agotados de la Región de Murcia (43,2%) se encuentra por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 50,9% de los médicos jóvenes sobrepasados por su situación laboral, y es la tercera más baja por comunidades autónomas, sólo superior a las registradas en Aragón (41,9%) y Extremadura (39,3%). Las autonomías con mayor porcentaje de profesionales 'quemados' son La Rioja (66%) y Canarias (63%), según se desprende del trabajo de investigación, en el que han participado 1.400 profesionales de toda España.

Más de la mitad de los médicos jóvenes de nuestro país presentan un cuadro completo de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, lo que alerta de un problema estructural que pone en riesgo la salud de los profesionales, la seguridad de los pacientes y la sostenibilidad del sistema sanitario.

El 93,9% de los facultativos encuestados presenta síntomas compatibles con desgaste profesional, y más del 50% cumple criterios de 'burnout' completo en las tres áreas analizadas.

El estudio concluye que la realización de guardias de 24 horas durante la residencia es uno de los factores que más aumenta el riesgo de 'burnout', a lo que se suma que el 43,6% no libra tras las guardias en sábado y el 85% reconoce una disminución de la libido a consecuencia del desgaste profesional. Además, dos de cada tres padecen insomnio, el 38% recurre a ansiolíticos o alcohol y uno de cada cuatro ha necesitado una baja laboral por causas relacionadas con el 'burnout'.