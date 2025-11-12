El campo se planta y reivindica la protección de la superficie agraria útil

El Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid acogió ayer la I edición de ‘Desayunos del Campo’, una jornada de referencia del mundo rural en España impulsada por Grayling y patrocinada por SOS Rural y por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. El evento, que contó con la participación de Felipe González, Susana Díaz o Manuel Lamela, entre otras personalidades, abordó algunos de los principales retos a los que se enfrena el sector, como es el caso de la competencia desleal de los productos agropecuarios, o una España despoblada por la que se demanda cohesión territorial.

«Sin sector primario no hay Europa y no hay país». Así de tajante se expresó el expresidente del Gobierno Felipe González, quien protagonizó, junto al exministro de Trabajo y Asuntos Sociales Manuel Pimentel, el debate ‘Cohesión y territorio: el reto de la España despoblada’.

Es perfectamente compatible el desarrollo rural con el uso de energías alternativas Felipe González — Expresidente del Gobierno de España

De este modo, González destacó la importancia de la agricultura y la ganadería, productores de alimentos que han salvado a Europa de guerras y hambrunas, que requieren «un proyecto de país donde haya un plan para recuperar la ocupación productiva y útil». «Hace falta una tregua de insultos para que haya una semana de diálogo, por ejemplo, en torno al sector primario», reclamaba el expresidente del Gobierno. Así, González dejó claro que «en España hay territorio para cultivar y para todo, pero hay que ponerse de acuerdo»: «Es perfectamente compatible el desarrollo rural con el uso de energías alternativas», planteó, antes de afirmar que «no estamos en contra de las renovables, pero hay que dialogar de verdad».

I edición de ‘Desayunos del Campo’ / Grayling

González, quien admitió que si volviera a vivir le gustaría hacerlo del campo, reconoció también que hoy en día «es casi imposible vivir del campo». En este contexto, el expresidente resaltó la importancia de la agricultura y la ganadería para recuperar y para proteger el espacio: «Si queremos combatir los incendios, por ejemplo, necesitamos gente que cultive la tierra, gente que presta un servicio inimaginable más allá de darnos de comer», destacó González.

Si queremos combatir los incendios necesitamos gente que cultive la tierra, gente que presta un servicio inimaginable más allá de darnos de comer Felipe González — Expresidente del Gobierno de España

En este sentido, la portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán, planteó durante sus conclusiones la necesidad de proteger por ley la superficie agraria útil en España —como sucede en Francia o en Italia—, es decir, que se protejan los suelos que se utilizan para producir alimentos frente a otros usos industriales, evitando la destrucción del suelo fértil, lo que «amenaza nuestra soberanía alimentaria».

La portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán, planteó la necesidad de proteger por ley los suelos que se utilizan para producir alimentos frente a otros usos industriales

Valorar los alimentos

Por su parte, el exministro de Trabajo y Asuntos Sociales Manuel Pimentel recalcó la gravedad de la subida del precio de los alimentos, ya que «una sociedad que no valora los alimentos, cómo va a legislar». En este sentido, Pimentel puso de ejemplo el sureste español, ya que «si Alicante, Murcia o Almería dejan de producir, vamos a ver el precio al que se ponen los alimentos».

I edición de ‘Desayunos del Campo’ / Grayling

Asimismo, Pimentel puso el foco en la importancia del agua, «fundamental para recuperar y para mantener el territorio»: «Eso haría que el mundo rural no solo no se despoblaría, es que lograría recuperar su vigor», recalcó. Tras el debate, Natalia Corbalán explicó el papel estratégico de SOS Rural, un movimiento ciudadano que «pretende conectar el mundo urbano con el mundo rural».

Un suelo fértil «intocable»

«Debe haber un plan nacional que preserve el suelo agrario». Así lo manifestó la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, quien ha participado junto al expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra; al fundador y presidente ejecutivo de Acountax Abogados y presidente de la Fundación Lafer, Manuel Lamela; y el científico y divulgador José Miguel Mulet en la mesa redonda ‘Competencia desleal de los productos agropecuarios españoles: retos y soluciones’.

El suelo fértil no se debe tocar porque es riqueza y patrimonio de nuestra tierra Susana Díaz — Expresidenta de la Junta de Andalucía

Para Díaz, «este plan nacional debe contener tres elementos, que son que el suelo fértil de regadío no sea objeto de ningún otro tipo de actividad, que exista un catálogo nacional sobre suelos degradados y potenciar los usos compartidos». En este sentido, la expresidenta de Andalucía afirmó que «el suelo fértil no se debe tocar porque es riqueza y patrimonio de nuestra tierra». En este sentido, Díaz puso como ejemplo a Jaén: «Además de para energías renovables, se han arrancado otros 48.000 olivos para un centro de defensa del Ejército y otro para viviendas o para otras actividades, por lo que es necesario un consenso para ese plan nacional», argumentó Díaz.

Asimismo, Díaz lamentó que se esté haciendo un esfuerzo enorme en seguridad alimentaria en España y que no se pida lo mismo al limón que viene de Argentina a través de Mercosur: «Hay que introducir elementos en el debate comunitario, como las cláusulas espejo», reclamó la expresidenta andaluza.

Hay que introducir elementos en el debate comunitario sobre seguridad alimentaria, como las cláusulas espejo Susana Díaz — Expresidenta de la Junta de Andalucía

Igualdad para los agricultores

Por su parte, el expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra resaltó la necesidad de que los agricultores españoles defiendan que lo que se les exige a ellos, también se les exija a los agricultores de fuera.

Asimismo, Rodríguez Ibarra puso el foco en la producción de energía, que en España se genera en determinadas regiones para abastecer a la industria, que se ubica en otros territorios. «Estoy en contra de ser fabricante de energía y de no disfrutarla, como le sucede a Extremadura», lamentó el expresidente extremeño.

Garantizar la competitividad

Manuel Lamela apuntó que «hay que garantizar la competitividad de nuestros agricultores y debemos ser conscientes de que los criterios que nos demos a nosotros mismos debemos aplicarlos a terceros países, o estaremos muertos», dejando claro que «el campo, o es rentable, o desaparece». «No nos hagamos trampas al solitario, y si hay que bajar un poco el estándar de calidad para igualarnos a terceros países, hagámoslo», solicitó.

José Miguel Mulet, por su parte, afirmó que «el enemigo lo tenemos dentro, con estrategias europeas que atacan a nuestra propia competitividad». «Abrimos fronteras, y está bien, pero nadie ha pronunciado casos como el de los transgénicos, que Europa prohíbe producir mientras estamos importando más de cien variedades, que vienen de Mercosur principalmente».

José Miguel Mulet afirma que «Europa prohíbe la producción de transgénicos mientras importa más de cien variedades procedentes principalmente de Mercosur»

En esta I Edición de ‘Desayunos del Campo’ también se ha premiado a personalidades destacadas del mundo rural, como los agricultores Antonio Miguel Ruíz, Adela García y José María Tárraga —categoría ‘Enraizados con la Tierra’—; al exministro Manuel Pimentel y al periodista Manuel Yaben —categoría ‘Cultivando voces’—; al presidente de la Fundación Cellbitec Francisco José Bermúdez Pérez —categoría ‘Cultivando ingenio’— y al directivo de la cooperativa murciana Hortamira José Joaquín Huertas —a título póstumo, en la categoría ‘Cuidando raíces’—.