Las altas temperaturas ahuyentan a los virus invernales en la Región

Las altas temperaturas están manteniendo a raya a los virus respiratorios en este inicio de temporada en la Región de Murcia. Los casos de covid, gripe y bronquitis-bronquiolitis han descendido en la Comunidad en la última semana analizada por la Red Centinela de la Consejería de Salud, encargada de medir la incidencia de estos entre la población murciana cada semana.

La cifras publicadas por Salud muestran que en la semana 44, que va del 27 de octubre al 2 de noviembre, todas las infecciones respiratorias agudas (IRA) han bajado un 14% en la Región, registrándose un total de 6.979 casos. De ellas, las que más han descendido respecto a la semana previa han sido las de covid, con una disminución del número de casos del 47,5% frente a los registrados siete días antes; seguidos de los casos de gripe, que han caído un 12,7%; y los de bronquitis-bronquiolitis, con un descenso del 8,3%.

Estos descensos estarían relacionados con las altas temperaturas que se están registrando en las últimas semanas en Murcia y que llevan a que "se haga más vida en el exterior y no haya tantas concentraciones en interiores, que es precisamente lo que favorece la transmisión de los virus", explica a La Opinión Enrique Bernal, jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Reina Sofía de Murcia y especialista en enfermedades infecciosas.

El doctor Bernal reconoce que a nivel nacional se había registrado un aumento de casos de gripe en la zona norte, "pero fue algo puntual que no ha tenido continuidad", lo que ha llevado a que actualmente la gripe se encuentre en situación basal, con pequeñas subidas y bajadas, y aún no se pueda considerar epidemia. "Aunque es posible que estemos en la antesala de la epidemia de gripe", sostiene.

Lo que sí que se ha percibido es un ligero incremento en los casos de bronquiolitis en menores de 5 años en toda España, situación que en la Región de Murcia se está conteniendo gracias a la inmunización de menores contra el virus respiratorio sincitial (VRS), vacuna que se recomienda también para las personas mayores de 50 años con enfermedades asociadas.