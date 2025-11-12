Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transporte

Alcantarilla, Beniel y Santomera se ‘acercan’ a Murcia con más autobuses

La Comunidad mejora la movilidad entre los cuatro municipios con rutas más largas y más frecuencia de paso en las líneas urbanas e interurbanas

El director de Movilidad con representantes de los cuatro municipios.

El director de Movilidad con representantes de los cuatro municipios. / CARM

La Opinión

La Opinión

El Gobierno regional mejora la movilidad sostenible entre Murcia, Alcantarilla, Beniel y Santomera con 69.970 nuevas frecuencias anuales en transporte público. Las nuevas concesiones que integran los servicios urbanos e interurbanos, gracias al acuerdo con el Ayuntamiento de Murcia, permitirán una mayor coordinación y eficiencia del área metropolitana de Murcia. Con la integración de las líneas urbanas e interurbanas se ofertarán 135.970 expediciones anuales.

Concretamente, la línea Alcantarilla-Murcia aumentará en 19.700 sus frecuencias anuales, la de La Basca-Beniel-Murcia en 14.100 y la de El Siscar-Santomera-Murcia en 10.300. Para prestar estos servicios, el Gobierno regional otorgará al Ayuntamiento de Murcia 1,5 millones de euros anuales por ambas concesiones, a lo que se suma la cesión de los 12 autobuses.

En el caso de Alcantarilla, la ruta Alcantarilla-Murcia-Universidades incorporará Sangonera la Seca y Guadalupe, y la Alcantarilla-Murcia ampliará su recorrido a zonas como Nonduermas, Era Alta, Santiago y Zaraiche o El Puntal, duplicando la oferta de servicio los fines de semana.

Además, la creación de la línea nocturna N7 permitirá desplazamientos entre Alcantarilla, Sangonera la Seca, Javalí Nuevo, Puebla de Soto y Murcia durante las madrugadas de los fines de semana y festivos.

Beniel se beneficiará de una notable mejora en las frecuencias y de la ampliación de los núcleos conectados con la capital. La ruta La Basca-Beniel-Murcia incorpora Alquerías, El Raal, Llano de Brujas y Puente Tocinos, multiplicando por nueve las frecuencias de lunes a viernes y extendiendo el servicio a sábados, domingos y festivos.

Asimismo, el municipio contará con una nueva línea nocturna, la N2, que conectará Beniel con Murcia y que pasará por Alquerías, El Raal, Llano de Brujas y Puente Tocinos, facilitando los desplazamientos de ocio y trabajo también durante la noche.

En Santomera, las mejoras permitirán una comunicación más fluida con Murcia y con las áreas universitarias. La ruta Beniel-Santomera Universidades pasará también por El Esparragal, Cabezo de Torres y Churra.

La ruta El Siscar-Santomera-Murcia pasará a conectar hasta diez núcleos de población, como Monteagudo, Zarandona, Aljucer o El Palmar, y duplicará sus frecuencias de lunes a viernes, además de prestar servicio los fines de semana.

Noticias relacionadas y más

La nueva línea nocturna N1, que enlazará Santomera con Murcia, también dará servicio a las localidades de Cobatillas, El Esparragal, Monteagudo, Casillas y Zarandona, ofreciendo tres expediciones por sentido las madrugadas de viernes, sábados y festivos.

TEMAS

  1. Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
  2. Nicolás Pierotti, de abrir una pizzería en Murcia a tener 20 locales: 'Quiero que una familia pueda salir a cenar, aunque solo pida dos pizzas y una botella de agua
  3. Intoxicadas al menos 30 personas en un hotel de Lo Pagán tras cenar setas en mal estado
  4. En directo: Real Murcia-Nástic de Tarragona
  5. Fallece Mercedes Gómez, directora de Enfermería del Área IV durante la pandemia
  6. El Real Murcia renace con un triunfo ante el Nástic (3-2)
  7. En directo: CD Teruel-FC Cartagena
  8. El centro de discapacidad de Churra se convierte en un auténtico polvorín por maltrato, acoso laboral y hasta 'heces en la cafetera

Alcantarilla, Beniel y Santomera se ‘acercan’ a Murcia con más autobuses

"No hay acoso, los niños jugaban en el parque días antes"

"No hay acoso, los niños jugaban en el parque días antes"

El campo se planta y reivindica la protección de la superficie agraria útil

Murcia, área urbana con más población vulnerable en zonas inundables

Murcia, área urbana con más población vulnerable en zonas inundables

Carlos Fernández de la Cruz y José Sordo, nuevos consejeros de RTRM

Carlos Fernández de la Cruz y José Sordo, nuevos consejeros de RTRM

La angustia por el intento de robo de una niña de 2 años a las puertas del colegio en Murcia: "La cogieron y se la intentaron llevar en los brazos"

La angustia por el intento de robo de una niña de 2 años a las puertas del colegio en Murcia: "La cogieron y se la intentaron llevar en los brazos"

Paciente murciana de cáncer de mama: "Me dijeron que la prueba era negativa cuando tenía un cáncer en estadio 2"

Paciente murciana de cáncer de mama: "Me dijeron que la prueba era negativa cuando tenía un cáncer en estadio 2"

López Miras insta al Gobierno de España a pedir a Bruselas una moratoria hasta 2033 del cierre de los acuíferos

López Miras insta al Gobierno de España a pedir a Bruselas una moratoria hasta 2033 del cierre de los acuíferos
Tracking Pixel Contents