Alcantarilla, Beniel y Santomera se ‘acercan’ a Murcia con más autobuses

El Gobierno regional mejora la movilidad sostenible entre Murcia, Alcantarilla, Beniel y Santomera con 69.970 nuevas frecuencias anuales en transporte público. Las nuevas concesiones que integran los servicios urbanos e interurbanos, gracias al acuerdo con el Ayuntamiento de Murcia, permitirán una mayor coordinación y eficiencia del área metropolitana de Murcia. Con la integración de las líneas urbanas e interurbanas se ofertarán 135.970 expediciones anuales.

Concretamente, la línea Alcantarilla-Murcia aumentará en 19.700 sus frecuencias anuales, la de La Basca-Beniel-Murcia en 14.100 y la de El Siscar-Santomera-Murcia en 10.300. Para prestar estos servicios, el Gobierno regional otorgará al Ayuntamiento de Murcia 1,5 millones de euros anuales por ambas concesiones, a lo que se suma la cesión de los 12 autobuses.

En el caso de Alcantarilla, la ruta Alcantarilla-Murcia-Universidades incorporará Sangonera la Seca y Guadalupe, y la Alcantarilla-Murcia ampliará su recorrido a zonas como Nonduermas, Era Alta, Santiago y Zaraiche o El Puntal, duplicando la oferta de servicio los fines de semana.

Además, la creación de la línea nocturna N7 permitirá desplazamientos entre Alcantarilla, Sangonera la Seca, Javalí Nuevo, Puebla de Soto y Murcia durante las madrugadas de los fines de semana y festivos.

Beniel se beneficiará de una notable mejora en las frecuencias y de la ampliación de los núcleos conectados con la capital. La ruta La Basca-Beniel-Murcia incorpora Alquerías, El Raal, Llano de Brujas y Puente Tocinos, multiplicando por nueve las frecuencias de lunes a viernes y extendiendo el servicio a sábados, domingos y festivos.

Asimismo, el municipio contará con una nueva línea nocturna, la N2, que conectará Beniel con Murcia y que pasará por Alquerías, El Raal, Llano de Brujas y Puente Tocinos, facilitando los desplazamientos de ocio y trabajo también durante la noche.

En Santomera, las mejoras permitirán una comunicación más fluida con Murcia y con las áreas universitarias. La ruta Beniel-Santomera Universidades pasará también por El Esparragal, Cabezo de Torres y Churra.

La ruta El Siscar-Santomera-Murcia pasará a conectar hasta diez núcleos de población, como Monteagudo, Zarandona, Aljucer o El Palmar, y duplicará sus frecuencias de lunes a viernes, además de prestar servicio los fines de semana.

La nueva línea nocturna N1, que enlazará Santomera con Murcia, también dará servicio a las localidades de Cobatillas, El Esparragal, Monteagudo, Casillas y Zarandona, ofreciendo tres expediciones por sentido las madrugadas de viernes, sábados y festivos.