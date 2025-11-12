Adjudicadas las obras para aliviar las colas en la salida de la A-30 hacia la MU-30 en Murcia

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 11,85 millones de euros un contrato de obras para mejorar la seguridad y capacidad del ramal de incorporación de la autovía A-30 a la autovía MU-30, al sur de la ciudad de Murcia. El anuncio de la adjudicación ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La obra busca incrementar la capacidad del tronco de la autovía A-30 en la calzada con sentido Cartagena en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 144+900 y 146+100, pasando de una plataforma con tres carriles a cuatro carriles hasta la bifurcación, en el enlace de conexión con la autovía MU-30 en sentido Alcantarilla.

Esta actuación mejorará la fluidez del tráfico de los tres carriles de la calzada dirección Cartagena de la A-30 en el entorno del enlace con la MU-30. La ejecución de un nuevo carril actuará como zona de almacenamiento de los vehículos que desean acceder a la salida desde la A-30 hacia la MU-30, y de esta forma el tráfico de largo recorrido no se verá interrumpido por las colas que se producen en la salida.

Además, la modificación del trazado de este ramal permitirá mejorar las condiciones de circulación con relación a un incremento de la velocidad del ramal y mejora de la seguridad viaria. Los trabajos incluyen también la ampliación del paso superior existente sobre el Camino de Salabosque y la instalación de pantallas antirruido.

Otras actuaciones

Según ha informado el Ministerio, esta actuación se suma a otras que está desarrollando en la A-30 en el entorno de Murcia, como la reducción del ruido a su paso por la capital (14,6 millones), repintado de marcas viajes (1,2), o renovación del alumbrado (2,4 millones).

También figuran contratos de conservación y explotación, como el adjudicado recientemente por 16,4 millones para la conservación de 122 kilómetros de carreteras en Murcia, y otros dos adjudicados en 19,8 para la conservación de 167 km de carreteras en la Región.

A estas actuaciones hay se añade la reciente puesta en servicio de dos de los tres tramos que conformarán la autovía Arco Noroeste de Murcia, que enlazará la A-30 con la A-7 a través de un recorrido de 21,7 kilómetros, con una inversión de 169 millones de euros.