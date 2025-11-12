El 43% de los médicos jóvenes de la Región sufre 'burnout' y se muestra agotado

Alteraciones del sueño, deterioro de las relaciones familiares y de pareja, así como de la sexualidad, depresión, bajas laborales y abuso de sustancias y psicofármacos para poder sobrellevar la sobrecarga laboral. Estas son algunas de las situaciones que viven los médicos jóvenes que se encuentran expuestos a una gran presión en sus puestos de trabajo, lo que lleva a que el 43,2% de los facultativos jóvenes de la Región de Murcia reconozcan sentirse 'quemados' y sufrir el síndrome del 'burnout'.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio Ikerburn: De la vocación al agotamiento, un análisis del grado de 'burnout' de los médicos jóvenes en España, presentado este miércoles ante la Comisión de Sanidad del Senado por el murciano Domingo Sánchez, representante nacional de Médicos Jóvenes y Promoción del Empleo de la Organización Médica Colegial (OMC), que ha estado acompañado por el presidente de la OMC, Tomás Cobo.

La cifra de profesionales agotados de la Región de Murcia (43,2%) se encuentra por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 50,9% de los médicos jóvenes sobrepasados por su situación laboral, y es la tercera más baja por comunidades autónomas, sólo superior a las registradas en Aragón (41,9%) y Extremadura (39,3%). Las autonomías con mayor porcentaje de profesionales 'quemados' son La Rioja (66%) y Canarias (63%), según se desprende del trabajo de investigación, en el que han participado 1.400 profesionales de toda España.

Porcentaje de médicos 'quemados' por comunidad autónoma. / L.O.

Sánchez expone que más de la mitad de los médicos jóvenes de nuestro país presentan un cuadro completo de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, lo que alerta de un problema estructural que pone en riesgo la salud de los profesionales, la seguridad de los pacientes y la sostenibilidad del sistema sanitario.

El 93,9% de los facultativos encuestados presenta síntomas compatibles con desgaste profesional, y más del 50% cumple criterios de 'burnout' completo en las tres áreas analizadas.

El representante nacional de Médicos Jóvenes y Promoción del Empleo de la OMC afirma que "nos encontramos con jornadas largas que afectan al descanso y la concentración", ya que el 79% de los médicos jóvenes sufre agotamiento emocional; el 84% presenta despersonalización; y el 63% experimenta baja realización personal.

El estudio concluye que la realización de guardias de 24 horas durante la residencia es uno de los factores que más aumenta el riesgo de 'burnout', a lo que se suma que el 43,6% no libra tras las guardias en sábado y el 85% reconoce una disminución de la libido a consecuencia del desgaste profesional. Además, dos de cada tres padecen insomnio, el 38% recurre a ansiolíticos o alcohol y uno de cada cuatro ha necesitado una baja laboral por causas relacionadas con el 'burnout'.

Aunque el problema afecta a todas las especialidades, Domingo Sánchez indica que se acentúa en las áreas quirúrgicas y hospitalarias, y que es un 24% más frecuente en mujeres. Por ello, el informe insiste en que "atender la salud mental de los médicos jóvenes no es un lujo, es una condición para garantizar la seguridad del paciente y la calidad asistencial", lo que lleva a que la OMC reclame una reforma estructural urgente para frenar el deterioro del bienestar profesional y evitar la fuga de talento médico.

Presentación del estudio 'Ikerburn' en el Senado este miércoles. / OMC

El 50% tiene contratos precarios

El presidente de la Organización Médica Colegial detallaba este miércoles durante su intervención en el Senado que "vemos que existe un problema de base de salud mental", en lo que tiene un gran peso que el 50% de los médicos tengan contratos precarios, algunos incluso de 48 horas. Pero además, recuerda que "el modelo retributivo es cuatro veces menor al modelo de Europa y depende de los complementos, ligados a la realización de guardias. Y si a esto sumamos las agresiones a los sanitarios, que van aumentando, y la mayor demanda asistencial, llegamos a esta situación de agotamiento total".

En el encuentro también ha participado Tomás Zapata, jefe de la Unidad Health Workforce and Service Delivery de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien ha entrado a exponer un estudio realizado sobre la salud mental de los profesionales sanitarios dentro de la UE, con datos de España. Zapata afirma que "tenemos más médicos y enfermeras que nunca en la historia de la UE, pero tenemos a su vez el mayor déficit de profesionales. Esto se debe a un incremento de la demanda asistencial, que lleva a que los profesionales no puedan llegar a cubrirla", por lo que insiste en que la solución pasa por fidelizar el talento.

Durante su intervención ha mostrado que 1 de cada 3 médicos y enfermeras presenta síntomas de depresión, un riesgo cinco veces superior al de la población general; el 3% tiene síntomas de dependencia al alcohol; y un 10% reportan ideas suicidas o de autolesión.