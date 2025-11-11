Uno de cada tres diabéticos murcianos no sabe que tiene la enfermedad

En la Región de Murcia hay diagnosticados unos 107.000 pacientes diabéticos, una enfermedad causada por elevadas concentraciones de glucosa en sangre, pero se calcula que otros 60.000 pueden padecer la enfermedad sin saberlo, lo que eleva la cifra hasta cerca de 170.000 afectados. Esto hace que cerca de uno de cada tres diabéticos murcianos no esté diagnosticado.

Para avanzar en el seguimiento y tratamiento de estos pacientes, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, informó ayer, coincidiendo con la presentación de los actos organizados por Adirmu con motivo del Día de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre, de algunas de las herramientas utilizadas en el Servicio Murciano de Salud (SMS), entre las que se encuentra el sistema flash.

Se trata de un dispositivo del tamaño de una moneda de dos euros que se coloca en el brazo y permite conocer en cualquier momento si los niveles de glucosa se descompensan. Este es el sistema flash que ya utilizan cerca de 10.600 diabéticos en la Región de Murcia y que les ha permitido mejorar su calidad de vida, evitando los continuos pinchazos para la medición y mejorar también la adherencia a los tratamientos.

Este sistema se coloca detrás del brazo y a través de un filamento a la piel se logra registrar las mediciones de glucosa en sangre en el propio dispositivo móvil. Entre sus ventajas destaca, a su vez, la reducción del tiempo en hipoglucemia (nocturno y diurno), la reducción del número de estos episodios y la disminución de ingresos hospitalarios relacionados con la diabetes.

Pedreño indicaba este lunes que el número de beneficiarios de este dispositivo que financia el SMS ha aumentado en un 22% desde el año 2023, pero también aprovechaba para hacer un llamamiento a seguir hábitos saludables.

Los profesionales alertan de que uno de los motivos que está detrás del aumento de los casos es el incremento de las tasas de sobrepeso y obesidad, de ahí que los especialistas pongan énfasis en la necesidad de reducirlas y manifiesten su esperanza en el futuro Plan Nacional de Reducción de la Obesidad Infantil para bajar las cifras.

El SMS también ha incorporado este año nuevos modelos de glucómetros a distintos adjudicatarios dentro del proceso de renovación tecnológica de los dispositivos utilizados por pacientes diabéticos. Estos equipos ofrecen mayor precisión analítica, conectividad con aplicaciones móviles, favorecen la adherencia terapéutica y la detección precoz de desviaciones en el tratamiento, según detalla el consejero de Salud.

Además, se han incorporado recientes avances tecnológicos, como los denominados ‘sistemas de asa cerrada’ para el control de la enfermedad, con sensores continuos de última generación que permiten ofrecer una terapia personalizada a todos los pacientes diabéticos tipo 1, incluidos grupos de alto riesgo como mujeres embarazadas y niños con edades a partir de 12 meses.

Estos sistemas ajustan automáticamente la administración de insulina en función de los niveles de glucosa detectados, de modo que ofrecen un control de los niveles más preciso que las bombas convencionales.

Reto solidario y Diabetes Fest

La Asociación Adirmu presentaba este lunes junto al Colegio de Farmacéuticos las actividades organizadas con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Este año, la asociación ha impulsado el denominado ‘Reto Solidario 24 horas’, protagonizado por el deportista Germán Romera, quien correrá durante un día completo para demostrar que vivir con diabetes no pone límites. Además, el sábado se celebrará una Feria de Salud y el Diabetes Fest con múltiples actividades.