Paciente murciana de cáncer de mama: "Me dijeron que el cribado era negativo y meses después tenía un cáncer en estadio 2"

Elena Olmos, vecina de la pedanía murciana de Los Dolores de 54 años, recibe de forma bianual la carta del programa de cribado de cáncer de mama de la Consejería de Salud de la Región de Murcia con el que se busca una detección precoz de la enfermedad para aumentar con ello la tasa de supervivencia de las mujeres a las que se detecta este tipo de tumor.

Sin embargo, en su última revisión, en 2024, no vieron el cáncer de mama que le fue diagnosticado meses después de recibir la carta del resultado del cribado por los sanitarios del Hospital Reina Sofía de Murcia al notarse ella misma un bulto en el pecho derecho estando en casa.

El cáncer de mama de Elena es un triple negativo en estadio 2, uno de los subtipos de cáncer más agresivos y difíciles de tratar por su rápido desarrollo, por ello «el diagnóstico fue como un jarro de agua fría, algo que no me esperaba bajo ningún concepto después de haber pasado por el programa de cribado con resultado negativo».

La última vez que esta usuaria recibió la citación para hacerse una mamografía de control fue en 2024, cuando se la realizó junto a su hermana en el hospital privado de Murcia con el que el Servicio Murciano de Salud (SMS) tiene concertadas estas pruebas. «La carta del resultado llegó semanas después a casa, en ella decía que era negativo y que me citarían de nuevo para revisión en 24 meses».

En esos días Elena Olmos hizo frente a una neumonía y recuerda que «echada en el sofá, me toqué el pecho como otras tantas veces para ver si notaba algo y, de pronto, encontré un bulto junto al pezón». Esto la sobresaltó de inmediato, ya que «no entendía cómo tenía eso en el pecho y no había salido en la prueba».

Aprovechó una cita que tenía con su médica de familia para decírselo y esta la derivó de inmediato para una ecografía al Hospital Reina Sofía.

Echada en la camilla, en el centro sanitario del Área VII, dice que "en la cara del radiólogo noté de inmediato que en la imagen había visto algo, que la cosa no iba bien», pero querían hacerle una biopsia que lo confirmara.

El 24 de mayo le dijeron el nombre y apellidos del tumor: un cáncer de mama triple negativo en estadio 2.

Esto ha llevado a Elena a pasar por el peor año y medio de su vida, según reconoce. En este tiempo ha recibido 16 sesiones de quimioterapia, «12 semanales y las cuatro últimas, conocidas como ‘el diablo rojo’». El 2 de enero de este año fue intervenida y se sometió a una cirugía conservadora en la que le quitaron el tumor y el ganglio centinela de la axila.

Tras ello inició el tratamiento de radioterapia durante quince días consecutivos, a lo que siguieron nueve sesiones de inmunoterapia. Aún lleva el reservorio puesto -pequeño dispositivo para administrar medicamentos o extraer sangre de forma segura y repetitiva- debido a que «la quimioterapia me destrozó las venas».

Elena Olmos siente una mezcla de sentimientos. Por un lado, le inunda la rabia de que la mamografía del cribado de cáncer de mama no detectara el tumor que tenía en el pecho y, por otro, el temor a que la enfermedad vuelva a aparecer, ya que al ser un triple negativo las probabilidades de que esto suceda en los próximos cinco años son del 80%, según explica.

Además, le queda la duda de qué hubiera pasado si ella no llega a darse cuenta y hubiera esperado los 24 meses que le dijeron hasta la próxima cita de revisión.

«No entiendo que haya fallos en un tema tan sensible, en una cuestión en la que está en juego la salud o la vida de las personas. No entiendo que me dijeran que el cribado era negativo y que meses más tarde me diagnosticaran un cáncer triple negativo en estadio 2. Es algo que escapa a toda lógica y debe haber un responsable de esta negligencia», sostiene la paciente.

Olmos explica a La Opinión que en su caso no hubo dudas sobre la mamografía, «no me dijeron de repetirme la prueba o hacerme otra para confirmar ninguna duda. El resultado fue tajante, negativo. Cuando en realidad no lo era, no estaba libre de la enfermedad».

Esta usuaria dice que sus dos hijas han entrado en el programa de seguimiento y que su interés por hacer público su caso es «que la sanidad pública funcione, que se corrijan los fallos, que las mujeres que nos sometemos a una mamografía estemos tranquilas si nos llaman para el cribado y que los responsables asuman su error, sin intentar desviar la responsabilidad del hospital privado al SMS y viceversa».

Un caso aislado, según la Consejería

La Consejería de Salud de la Región de Murcia señala, tras ser preguntada por la situación vivida por Elena Olmos, que el pasado año «se realizaron unas 70.000 mamografías dentro del programa de cribado de cáncer de mama» de la Comunidad, por lo que este sería un caso aislado.

Sobre la situación denunciada por la paciente, Salud informa de que la mamografía de control se le realizó en febrero de 2024 «de forma correcta» y «el médico que examinó la prueba no diagnosticó la presencia de cáncer», aunque «en una revisión médica por otro motivo, varios meses después, se le detectó un tumor».

La paciente, indican, acudió hace dos semanas a Salud y fue atendida por un técnico del programa de cribado de cáncer de mama que le proporcionó la información solicitada.

En cualquier caso, insisten, «si la paciente considera que se ha producido una negligencia médica puede utilizar los cauces existentes para ejercer sus derechos».