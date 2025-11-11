Mercedes Ferrer: «Hay pacientes con 10 años de evolución de diabetes antes del diagnóstico»

La diabetes está considerada una enfermedad silenciosa, lo que hace que una parte importante de los afectados no estén diagnosticados al no existir unos síntomas muy evidentes que alerten de que algo ocurre.

La doctora Mercedes Ferrer, responsable del servicio de Endocrinología del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, recuerda que hay que diferenciar entre las diabetes tipo 1 y tipo 2. Las primeras se producen por un defecto en la producción de insulina por parte del páncreas, mientras que las segundas están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, ya que existe una resistencia del organismo a la acción de la insulina.

Preguntada por las señales que deben llevar al paciente a acudir a la consulta y preguntar a su médico, la especialista explica a La Opinión que los signos de alarma clásicos en los casos de diabetes 1 son el incremento de las veces que se acude a orinar; tener más sed de lo habitual; un aumento del hambre; y pérdida de peso. Mientras que la diabetes tipo 2 «es muy silente» y puede pasar desapercibida durante largos periodos de tiempo, lo que lleva a que haya un infradiagnóstico de la misma.

Mercedes Ferrer reconoce que «hay pacientes que pueden tener hasta 10 años de evolución de la enfermedad antes de que exista un diagnóstico», lo que también desemboca en otros efectos secundarios y que los órganos diana se vean afectados.

En este caso, la diabetes afecta a los vasos sanguíneos de pequeño tamaño, lo que hace que los pacientes presenten problemas de retina, problemas de riñón y dolores neuropáticos, entre otras complicaciones. Para su detección es suficiente con un análisis de sangre en el que se mida la glucosa o una hemoglobina glicosilada.