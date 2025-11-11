El centro de discapacidad de Churra se convierte en un auténtico polvorín por maltrato, acoso laboral y hasta "heces en la cafetera"

Episodios de "maltrato" físico y verbal hacia los usuarios del centro, heces en la cafetera del director, destrozos en su vehículo y rayajos alrededor de todo su perímetro, faltas de respeto continuas y el empleo de motes como 'Franquito' o 'Hitler'... El centro para personas con discapacidad de la pedanía murciana de Churra lleva ya años convertido en un auténtico polvorín. Al menos está acreditada esta situación desde el año 2014, pero con el paso del tiempo ha ido gravemente in crescendo.

Ciertos empleados, "especialmente personal auxiliar y veterano", han tenido un trato hacia los usuarios del centro donde se usaba "de forma intencional la fuerza física", además de emplear un lenguaje que podría interpretarse como de desconsideración, de descalificación o de ridiculización hacia ellos.

En este espacio existe "al menos desde el año 2014 un mal clima laboral, con tensiones y enfrentamientos tanto entre compañeros de la misma categoría profesional como de distinta".

Así lo pone de manifiesto un informe provisional del Equipo Técnico Multidisciplinar (ETM) del Instituto Murciano de Acción Social (Imas) en el que se confirma que hubo indicios de acoso laboral hacia el que era el director, que se encuentra de baja por salud mental desde abril de 2024 debido a un acoso laboral continuado desde años atrás.

Ocho empleados, trasladados a otro centro

Ante estos hechos y como medida principal, el informe plantea la reubicación en un plazo máximo de tres meses en otros centros del Imas de al menos ocho trabajadores que han sido señalados como responsables del episodio continuado de acoso hacia el director. Además, se contempla otras como que todo el personal tenga la obligación de formarse en prevención del acoso y gestión de conflictos en el trabajo.

Tal y como recoge el detallado informe al que ha tenido acceso este periódico, el propio director decidía activar el protocolo al considerar que era víctima de "falsedades continuas" por parte de un grupo de auxiliares que trabajaban en el centro.

En el informe se asegura que al menos desde el año 2014 existe un mal clima laboral, con tensiones y enfrentamientos

El documento, elaborado, por los empleados de la Dirección General de Función Pública y Diálogo Social dependiente de la Consejería de Hacienda, expone que el centro venía arrastrando desde hacía años diferentes conflictos psicosociales: conflictos interpersonales entre auxiliares y la dirección, sobrecarga de trabajo, agresiones de usuarios, desconfianza entre profesionales y casi la ausencia de una organización laboral.

En el informe también aparece reflejado que "desde hace años el personal está sometido a un exceso de carga tanto física como emocional, sobre todo el personal auxiliar, favorecida por la presión laboral en situaciones de falta de personal".

Evitaban cambiar los pañales o sacarlos al patio

Cuando este director asumió el cargo en noviembre de 2020, se expone en el texto, trató de impulsar mejoras y nuevas medidas de control y protocolos para garantizar la correcta atención a los usuarios. Pero, según se detalla en el informe, un grupo de auxiliares se resistió y dejó de realizar tareas tales como "sacar a los usuarios al patio, llevarlos al taller, cambio de pañal, lavado de dientes, ordenado de armarios...", así como la vigilancia o las rondas, sobre todo durante el turno nocturno o los fines de semana.

"A veces instigaban a algunos trabajadores para que no las hicieran y en ocasiones dejaban parte de ellas sin hacer, añadiendo más carga de trabajo a las demás, o directamente dejando de hacerlas. Estas personas creían poseer, algunas de ellas debido a su antigüedad en el centro, determinados privilegios con respecto a cualquier otro trabajador", según se lee en el apartado de hechos acreditados por el propio Equipo Técnico Multidisciplinar encargado de investigar la situación.

Los empleados apartados "creían poseer, algunas de ellas debido a su antigüedad en el centro, determinados privilegios con respecto a cualquier otro trabajador"

El conflicto, que ya se había enquistado desde hacía años, saltó por los aires cuando se decidió reorganizar el turno de noche entre 2022 y 2023, lo que provocó la entrada de algunos sindicatos y protestas contra la dirección.

Mentiras y rumores generados

Además, se generaron rumores sobre un supuesto control abusivo mediante cámaras de videovigilancia —sin pruebas acreditadas— por parte del director: algunos empleados aseguraban que visualizaba las imágenes desde su casa y desde su móvil, algo que nunca se pudo demostrar. Otro de los rumores es que mantenía relaciones sentimentales con algunas compañeras.

Respecto al seguimiento de las medidas, el informe provisional apunta a que será la gerencia del Imas "la responsable verificar el cumplimiento de las medidas de prevención indicadas en el presente informe dando cuenta en los meses de junio y diciembre del 2026 al Comité de Seguridad y Salud Laboral del Imas".