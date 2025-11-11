Luengo exige explicaciones al Ministerio por el cierre de compuertas del postrasvase Tajo-Segura durante la dana Alice

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha hecho balance este martes de la actuación municipal durante la dana Alice, que golpeó con especial virulencia al municipio el pasado mes de octubre. En una extensa comparecencia ante los medios, el regidor ha reconocido el esfuerzo de todos los servicios municipales, cuerpos de emergencia y vecinos que colaboraron durante aquellos días “tan duros”, al tiempo que ha lanzado reproches a otras administraciones y ha reclamado explicaciones por lo sucedido con el canal del postrasvase Tajo-Segura.

Luengo recordó que el 9 de octubre se decretó la alerta roja por lluvias y que, siguiendo las recomendaciones regionales, el Ayuntamiento suspendió las clases en los centros municipales. Según relató, la situación se tornó crítica a las 23.00 horas del viernes, cuando se comunicó oficialmente que el canal postrasvase Tajo-Segura se estaba desbordando en varias zonas de El Mirador. Algunos alertaron al alcalde de que las compuertas del canal permanecían cerradas, lo que aumentaba el riesgo de avalancha. “Minutos antes de que se produjera el desbordamiento recibí una llamada desde El Mirador alertando de la gravedad”, señaló Luengo, quien aseguró haber contactado de inmediato con el presidente de la Comunidad de Regantes para trasladarle la preocupación vecinal.

El alcalde anunció que pedirá formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica que aclare por qué no se abrieron las compuertas del canal “cuando el agua estaba a punto de desbordar”. “Quiero saber si alguien ordenó que se mantuviesen cerradas, si fue una decisión técnica o política, porque mis vecinos tienen derecho a saberlo”, subrayó.

El sábado 11 de octubre el alcalde firmó un decreto de emergencia, lo que permitió contratar de inmediato servicios de limpieza, retirada de lodos y restablecimiento de caminos. Según sus datos, el Ayuntamiento invirtió 680.121 euros en estas tareas, a las que se suman 309.000 euros en daños a parques y jardines, 1,3 millones en carreteras y caminos municipales y 5,46 millones en playas.

Luengo insistió en que una parte importante de los daños, especialmente los de las playas, deben ser asumidos por el Estado. “Necesitamos que Costas no permanezca ajena a esta situación”, advirtió, recordando que en temporales anteriores el organismo estatal había financiado los trabajos de recuperación.

Una calle de San Javier inundada por las lluvias de la dana Alice. / L. O.

Doce días sin agua potable

El alcalde también se refirió a la avería de la almenara de la Mancomunidad de Canales del Taibilla en El Mirador, que dejó sin agua potable al municipio durante 12 días. Recordó que esta instalación, situada “en medio de una rambla”, ya había sufrido daños similares en 2016.

“Si estamos trabajando para que no se construyan infraestructuras en cauces, la propia administración tiene que dar ejemplo”, apuntó. Los costes derivados de esta incidencia ascendieron a 465.644 euros, destinados al suministro alternativo de agua, instalación de aseos químicos y reparaciones en la red. Con esta cifra, los daños y gastos totales por la dana en San Javier alcanzan, por tanto, los 8,2 ,millones de euros.

Luengo defendió las inversiones en infraestructuras hidráulicas ejecutadas desde 2019, que —según explicó— funcionaron correctamente hasta el desbordamiento de las ramblas. No obstante, reclamó “actuar con urgencia” sobre la rambla de Cobatillas y las demás cuencas que afectan al municipio. “Es urgente que se ejecuten los diques de contención”, insistió, reprochando al Ministerio que hayan pasado nueve años desde las primeras promesas sin que se haya licitado ninguna obra.

El alcalde lamentó además que se enterrara el Plan de Vertido Cero al Mar Menor, aprobado en 2019, porque en su opinión “si se hubiesen ejecutado las infraestructuras previstas, hoy estaríamos hablando de otra cosa”.

Se baraja abrir la vía judicial

Preguntado por la posibilidad de acudir a la vía judicial ante la inacción de otras administraciones, Luengo aseguró que el Ayuntamiento ha mantenido siempre una “lealtad institucional absoluta”, aunque reconoció que la situación “empieza a obligar a barajar todas las opciones”.

El regidor adelantó que trasladará por escrito al Ministerio y a la Confederación Hidrográfica del Segura su petición de explicaciones sobre la gestión de las compuertas del canal. “Vamos a hacer esa pregunta por tierra, mar y aire”, afirmó, para garantizar la transparencia y la seguridad ante futuros episodios de lluvias torrenciales.