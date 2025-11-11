López Miras insta al Gobierno de España a pedir a Bruselas una moratoria hasta 2033 del cierre de los acuíferos

El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, instó este martes al Gobierno de España a solicitar a la Unión Europea una moratoria para el cierre de los acuíferos hasta 2033, alegando que la Directiva Marco del Agua permite aplazar estos cierres cuando existen razones técnicas, ambientales y económicas que impiden cumplir los objetivos fijados para 2027. Durante la asamblea abierta organizada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) en Lorca, López Miras subrayó que «es evidente que en este caso existen esos motivos».

El jefe del Ejecutivo regional afirmó que la solicitud de prórroga se llevará «a donde sea necesario» y defendió que el Gobierno central debe comprometerse con este nuevo plazo, ya que sería «lo justo». En este sentido, destacó el impacto económico que supondría el cierre de los pozos, recordando un estudio de la Universidad de Alicante que calcula pérdidas de 826 millones de euros anuales y la destrucción de 25.000 empleos directos e indirectos en la Región de Murcia, además de la pérdida de 28.702 hectáreas de tierras agrícolas productivas.

López Miras reiteró que la política hídrica de la Comunidad sigue la orientación de agricultores y regantes. «Somos un colaborador más a su disposición y vamos a trabajar juntos, como no puede ser de otra manera», afirmó. Asimismo, advirtió que la Región de Murcia no puede sobrevivir sin «el 50 por ciento del agua del trasvase y sin el 50 por ciento de sus aguas subterráneas» y subrayó que «no hay nada que pueda compensar esto».

El presidente regional, Fernando López Miras, este martes en la asamblea abierta convocada por los regantes. / CARM

El presidente autonómico criticó la falta de soluciones por parte del Gobierno central ante esta amenaza, denunciando la ausencia de planificación hídrica en España y reclamando un Plan Hidrológico Nacional «consensuado con todos». Durante la asamblea, los regantes analizaron la doble amenaza de 2027, que combina el recorte del trasvase Tajo-Segura con la reducción de extracciones de aguas subterráneas en zonas con presunta sobreexplotación.

López Miras advirtió que la situación es crítica y no afecta únicamente a la agricultura, sino que condicionará «el futuro de la Región de Murcia y de todos los que vivimos en ella». No obstante, aseguró que el Gobierno regional «no se va a quedar ni quieto ni callado» y reclamó unidad al sector y a la sociedad en general. «En la Región de Murcia, cuando falta agua, sobra coraje», concluyó, apelando al compromiso colectivo y a la responsabilidad de todos para afrontar el desafío de manera sostenible.