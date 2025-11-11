La industria alimentaria murciana, motor económico con un reto urgente: la falta de mano de obra cualificada

La industria alimentaria se consolida como el gran motor económico de la Región de Murcia, pero encara un desafío que amenaza su crecimiento: la escasez de trabajadores cualificados. Así lo refleja el informe elaborado por PwC, con la colaboración de Agrupal y la Caja Rural Central, que analiza por primera vez el peso real de la industria de transformación de alimentos en la Región.

El estudio cifra su impacto total en 4.318 millones de euros sobre el PIB regional y en casi 100.000 empleos —sumando los directos, indirectos e inducidos—, lo que equivale al 11% del PIB y al 14% del empleo total de la comunidad. Además, supone un 33 % del conjunto de la industria manufacturera, consolidando a este sector como el más relevante del tejido productivo murciano.

Desde PwC, su director en Murcia, Javier Celdrán, subrayó que el documento “pone en valor el esfuerzo de las empresas murcianas y su enorme contribución en generación de riqueza y empleo”. Celdrán recordó que el sector “representa un tercio de toda la industria regional y 98.420 puestos de trabajo, directos, indirectos e inducidos”, y apuntó que su peso “multiplica por cinco o seis veces el de sectores como el químico o el del mueble”.

El estudio destaca que Murcia se sitúa como la cuarta comunidad autónoma con mayor peso industrial en España, con un 17 % del Valor Añadido Bruto regional procedente de la industria manufacturera. Dentro de esta, la alimentación y las bebidas representan el 32 % de la facturación y el 36 % del empleo industrial, lo que la convierte en la actividad manufacturera más relevante.

La industria cárnica lidera el conjunto del sector, con una facturación de 2.481 millones de euros y más de 7.500 trabajadores, seguida por la de conservas de frutas y hortalizas y la de productos de alimentación animal. A pesar del tamaño reducido de muchas empresas, el informe detecta una base sólida de pymes competitivas y una creciente apertura internacional: en 2022, la Región de Murcia fue la quinta comunidad exportadora de alimentos, con 3.140 millones de euros, el 8 % del total nacional.

Pero el crecimiento del sector tropieza con una carencia estructural: la falta de personal formado. El presidente de Agrupal, José García Gómez, alertó de que “es un problema poder cubrir las demandas de las industrias con perfiles técnicos y tecnológicos adecuados”. Según explicó, la industria alimentaria es muy diversa, con múltiples procesos de producción que requieren “cada vez más conocimiento, más tecnología y personal especializado”.

José García Gómez, presidente de Agrupal, este martes en la presentación del informe de PWC en Murcia. / L.O.

García Gómez señaló que, pese a la colaboración con universidades y programas de formación dual, “aún existe una brecha entre las necesidades reales de las empresas y la formación disponible”. Y advirtió: “Hace falta gente preparada para cubrir los puestos que se demandan, y eso debe ser una prioridad si queremos mantener el ritmo de crecimiento”.

El presidente de Agrupal pidió “redoblar los esfuerzos educativos y de capacitación profesional” y reforzar los vínculos entre el sistema educativo y la empresa. “Hablamos de empleo de calidad, no solo de cantidad —dijo—. Las empresas necesitan técnicos formados para seguir innovando y compitiendo en un mercado global cada vez más exigente”.

Entre las tendencias de futuro, PwC identifica la nutrición personalizada y cada vez más sana, la expansión en ámbitos como las proteínas vegetales, el auge del comercio electrónico, la internacionalización hacia Asia y Oriente Medio, y la digitalización mediante tecnologías como la inteligencia artificial o el blockchain. Los retos, por su parte, se concentran en la sostenibilidad, la escasez de agua, la adaptación al cambio climático y la necesidad de atraer talento especializado.

Como resumió Celdrán, el estudio “no solo ofrece una radiografía del presente, sino también una hoja de ruta hacia los retos y tendencias que transformarán el sector”. Entre ellos, uno clave y urgente: asegurar el talento necesario para sostener la innovación y la competitividad de la industria que alimenta a toda la Región de Murcia.

Por su parte, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, presente en el acto, destacó que el informe “viene a confirmar la importancia de la industria alimentaria como sector estratégico y motor económico de nuestra región”. Sin embargo, advirtió que “uno de los grandes retos sigue siendo el agua”, recordando que “sin agricultura no hay industria alimentaria, y sin industria alimentaria no hay desarrollo ni empleo”.