Foro Empresarial de Murcia celebra 25 años con un coloquio sobre liderazgo femenino

La Fundación Educación y Desarrollo celebra el 25º aniversario del Foro Empresarial de la Región de Murcia con un evento que reunirá a destacados representantes del mundo empresarial. El acto se celebrará el próximo 21 de noviembre en el Salón de Actos de Fundación Cajamurcia, ubicado en la Gran Vía de Murcia.

El acto comenzará con el coloquio “Mujeres que inspiran: diálogo entre generaciones”, en el que participarán tres referentes del liderazgo empresarial murciano: María Dolores García Mascarell, presidenta de la Universidad Católica de Murcia (UCAM); Fátima Campillo Sánchez, directora general del Grupo Caliche; y Almudena Abellán Pérez, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de la Región de Murcia.

La conversación será moderada por Elvira Sánchez Bernal, directora de Comunicación de Radiotelevisión de la Región de Murcia, y abordará temas clave como la innovación, la igualdad de oportunidades y los retos del liderazgo en un entorno empresarial en constante transformación.

Tras el coloquio, el presidente de la Fundación EDYDE, Severiano Arias González, ofrecerá unas palabras de agradecimiento a quienes han acompañado al Foro Empresarial durante estos 25 años de trayectoria. El encuentro concluirá con un vino español, fomentando el networking entre los asistentes.

Inscripciones abiertas en edyde.org