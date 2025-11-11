La falta de cantera entre los transportistas murcianos amenaza el relevo generacional: ¿por qué a los jóvenes no les seduce trabajar en el sector?

No hay suficientes manos al volante. La falta de relevo generacional en el sector del transporte de mercancías es un problema que se enquista y que, cada vez, se hace más grande tanto en la Región de Murcia como en toda España. Los largos tiempos, trámites y exámenes para sacarse el carné, las duras e interminables jornadas laborales fuera de casa y las nuevas exigencias por parte de Europa y de España para ser más sostenibles y emitir menos gases contaminantes en la carretera son algunos de los factores que siguen lastrando al sector y frenan la llegada de los jóvenes.

La paradoja es que el sector en la Región de Murcia es más innovador y sostenible que nunca y, encima, hay trabajo "garantizado", pero por ahora sigue sin seducir a aquellos que podrían ver una oportunidad laboral en él.

En este punto cabe recordar que la patronal regional del transporte, la Froet (Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia), viene alertando de que en la Comunidad hacen falta unos 2.000 conductores para hacer frente a una demanda y a una exigencia que cada vez es mayor por parte de los países europeos que, especialmente, llaman a las empresas transportistas para que se encarguen de llevarles los productos frescos (sobre todo frutas, verduras y hortalizas 'made in' Murcia).

Esta falta de relevo generacional, sus causas y sus consecuencias fueron algunas de las cuestiones que se abordaron este martes en la jornada 'Innovación en Transporte Internacional por Carretera' celebrada en Murcia y organizada por la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) y que reunió a representantes de empresas transportistas líderes en España (como Primafrio, Disfrimur u Orvipal), todas ellas nacidas en la Comunidad.

¿Qué es lo que se puede mejorar para que sea más atractivo?

Entre las causas principales que explican la falta de profesionales cualificados en el sector hay razones de peso como comenzar por mejorar las condiciones laborales y el bienestar de los empleados. Esto incluiría medidas como que los conductores tuvieran que dejar de carrear con palés, ayudar a la conciliación con más facilidades para volver a casa, que no pierdan multitud de horas esperando a las cargas y descargas del vehículo mediante una "agilidad operativa y digital" o las faltas de áreas de descanso seguras y adecuadas.

Más de la mitad de las empresas del sector no apoyan la jubilación anticipada entre sus trabajadores sin conocer antes su impacto económico

Así lo expuso durante la conferencia inaugural de la jornada Adrián Valverde, chef innovation y ESG Offiser de Primafrio. También hizo mención a que es necesario incentivar desde la 'base' a la hora de que los jóvenes y desempleados se formen para ser conductores: "Hay que simplificar los trámites y reducir los costes del carné para conducitr un camión de gran tonelaje. Necesitamos siete exámenes que, en total, rondan los 3.500 euros para sacarse el permiso. Y en otros países de Europa son necesarios ya menos", explicó.

Ante el anuncio de las negociaciones entre patronal y sindicatos a nivel nacional para comenzar a esbozar la jubilación anticipada de los conductores, Valverde recordó que según una encuesta reciente de Astic, el 65% de las empresas "no la apoyan sin conocer antes su impacto económico" precisamente debido a esa 'cantera' que por ahora es insuficiente.

Adrián Valverde, durante su conferencia inaugural este martes. / A.G.F.

Tiempos de conducción y descanso sin ser reconocidos

El representante de Primafrio destacó que la "desarmonización legislativa" entre España y Europa se evidencia en situaciones como los tiempos de conducción y descanso "especialmente con los vehículos eléctricos, donde no se contempla el periodo de recarga como descanso reglamentario". "Hay estaciones de carga a baja potencia con las que hay que esperar unas 6-7 horas y no hay otra alternativa. Ese tiempo no consta luego en la jornada", lamentó el representante de Primafrio.

También hay dudas respecto el cambio de masas y dimensiones que obliga a aumentar de 40 a 44 toneladas los camiones más pesados que hagan rutas nacionales o en Francia o Portugal y que "impide operaciones internacionales fluidas".

También la altura máxima de los vehículos ampliada a 4,5 metros en España desde este verano -por el que se podría incluir más carga y reducir el número de trayectos) aún no está reconocida en otros estados miembros.

Antes de la conferencia inaugural a la que le seguirían distintas mesas redondas y debates para hablar sobre digitalización e innovación en el sector, abrieron la jornada Ramón Valdivia, vicepresidente de Astic; Gabino Diego, fundador y CEO de Foro de Logística y el consejero Jorge García Montoro, consejero de Fomento e Infraestructuras.

Durante su intervención, Valdivia recordó que los transportistas están muy concienciados con dejar la menor huella contaminante posible durante los trayectos: "Nuestros vehículos no son los principales contaminantes, ya que suponen menos del 5% de CO2 que se emite mientras que llevamos y transportamos el 95% de los bienes que se consumen".

Ramón Valdivia, el consejero Jorge García Montoro y Gabino Diego, este lunes durante la inauguración de la jornada. / A.G.F.

Asimismo el consejero García Montoro también alabó la labor que realizan día a día las empresas transportistas y sus trabajadores, así como la importancia estratégica que tiene el sector para la Comunidad. "Sois un servicio público esencial que une agricultores con mercados e industrias con consumidores".

Respecto a las medidas que serían necesarias para paliar la falta de profesionales, el consejero recordó que por parte del Gobierno regional se ha impulsado la gratuidad de cursos para conducir camiones, dirigidos a unas 300 personas desempleadas en la Región.

En materia de sostenibilidad, el titular de Fomento e Infraestructuras también resaltó que se han conseguido unos 24 millones de euros para la renovación, transformación y digitalización de la flota de vehículos de mercancías y de viajeros gracias a los cuales "se han podido retirar más de 1.300 vehículos contaminantes de las carreteras" y adquirir unos 63 vehículos eléctricos.