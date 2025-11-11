La escasa oferta y los desorbitados precios no frenan a los extranjeros: compran el doble de viviendas que hace una década en la Región

Los extranjeros compran más viviendas que nunca en la Región de Murcia, al menos en la última década. Mientras que el problema de la escasez de vivienda a nivel nacional hace prácticamente imposible encontrar un inmueble disponible en la Comunidad y los que hay están a precios cada vez más inflados (sobre todo para la población más joven que ven como una utopía poder ser propietarios algún día), los compradores procedentes de otros países no son tampoco ajenos a esta delicada situación.

Pero sí que han logrado registrar durante el primer semestre de este año la cifra más alta de compraventa de viviendas desde 2016, el primer dato de la estadística.

En concreto, de enero a junio de este año fueron 3.959 operaciones de compraventa de vivienda libre las que se efectuaron en la Región de Murcia.

La cifra representa un 3,1% de incremento interanual (3.841), según los últimos datos difundidos por el Consejo General del Notariado correspondiente al primer semestre del año.

Más de la mitad de los nuevos propietarios, donde destacan ingleses y holandeses, no residen en el país

Pero el repunte más importante se da en apenas diez años: mientras que en el mismo periodo que el año 2016 se contabilizaron 1.905 operaciones, las 3.959 registradas en la primera mitad del año suponen un 107% más, por lo que la compra de viviendas de extranjeros en la Región de Murcia se ha duplicado en una década.

También llama la atención de que más de la mitad de los extranjeros (53%) que firmaron para tener una casa en la Región de Murcia durante el primer semestre del año no residen aquí: de las 3.959 operaciones realizadas, 2.121 era de personas que no viven actualmente en España.

Mercado consolidado

El mercado de la vivienda por parte de los extranjeros está más que consolidado en la Región. Extranjeros como británicos, de países centroeuropeos o escandinavos conocen desde hace años los factores que han convertido a la Región de Murcia en un lugar privilegiado para invertir en vivienda gracias a su calidad de vida: el buen clima prácticamente durante todo el año (con inviernos templados y veranos cálidos para huir de climas fríos o lluviosos), su gastronomía o los paisajes variados (desde el Mar Menor, las playas, la huerta de Murcia o las sierras y parques naturales).

Estos propietarios pagan unos 1.492 euros el metro cuadrado, un 12% más que hace un año

Pero también aquellos que vienen a trabajar y en busca de una nueva vida, como ciudadanos de nacionalidad marroquí o de países latinoamericanos, adquieren viviendas que, cada vez, tienen un precio más elevado.

Mucho más caras que antes

El precio del metro cuadrado ha registrado un importante arreón: en la primera mitad de este año los extranjeros, de media, pagaron a 1.439 euros el metro cuadrado de una vivienda, lo que supone la cifra más elevada de la serie histórica y una subida del 12,2% en términos interanuales (en el primer semestre de 2024 el m² se pagaba a unos 1.282 euros). El incremento actual en la Comunidad es el cuarto más alto por autonomías, solo por detrás de Madrid (17%), La Rioja (16%) e Islas Canarias (14%)

Respecto al peso de las operaciones de compraventa de vivienda libre de extranjeros no residentes por nacionalidades, los ciudadanos de origen británico coparon casi el 30% de las viviendas que cambiaron de propietario durante los seis primeros meses del año, seguidas de los holandeses en un 15%, tal y como refleja el estudio difundido recientemente por los notarios del país.

Se trata de aquellos que vienen a Murcia en periodos de vacaciones y que no viven aquí durante todo el año: tienen su primera residencia en sus países de origen, pero sin embargo tienen a su nombre al menos una casa en nuestro país.

En cuanto a aquellos que sí que buscan asentarse en la Región de Murcia y que adquirieron una vivienda este año, casi el 40% del total de las compraventas las hicieron personas originarias de Marruecos, seguidas de las de Reino Unido en un 11%.

Búsqueda hacia el norte

Según reflejan los datos del Consejo General del Notariado, la zona norte del país se ha convertido en destino estrella para los foráneos que ven en el país una oportunidad de invertir o de sumar una nueva residencia de la que poder disfrutar.

En la zona sur y Levante el crecimiento es mínimo: más allá del 3,1% de subida en Murcia, sube un 6% en Andalucía y un 7,1 en Cataluña, mientras que decrece en la Comunidad Valenciana y Baleares con un -3,6% y un -6,8%, respectivamente. En contraste, las autonomías con un mayor crecimiento son Asturias (30%), Castilla y León (26%), Galicia (14%) o la vecina Castilla la Mancha (11,7%).