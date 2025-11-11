Economía
El emprendimiento repunta en la Región: la creación de empresas sube un 24% en septiembre
La Región registró 261 nuevas sociedades mercantiles y sale de las cifras negativas del mes anterior, según el INE
E.P.
La creación de nuevas empresas en la Región de Murcia subió un 24,3% en septiembre en tasa interanual con un total 261 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 32, un 10,3% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresass en un mes de septiembre en la Región de la serie histórica.
Con el ascenso de septiembre, la creación de empresas en la Región sale de las cifras negativas que registró el mes anterior. Para la constitución de las 261 empresas creadas el pasado mes de septiembre se suscribieron algo más de 4,94 millones de euros, lo que supone un 15,02% menos que en el mismo mes de hace un año (4,94 millones de capital desembolsado).
De las 32 empresas que echaron el cierre el pasado mes de septiembre en la Región de Murcia, 17 lo hicieron voluntariamente; 9 por fusión con otras sociedades y las otras 6 restantes por otras causas.
Creación de empresas en el resto del país
La Rioja (+56,67%) Asturias (+48,81%) y Castilla y León (+32,11%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Cantabria y Baleares con retrocesos de un 19,51%, 12,5% y un 9,94%, respectivamente.
En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+44,44%), Castilla - La Mancha (+35,48%) y Cataluña (+25,27%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Asturias y Aragón las que menos, con retrocesos de un 44,44%, 26,09% y un 19,51%, respectivamente.
Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 7,2% en Murcia en septiembre, hasta las 64 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 31,67 millones de euros, cifra un 22,9% superior a la de septiembre del año anterior.
- Nicolás Pierotti, de abrir una pizzería en Murcia a tener 20 locales: 'Quiero que una familia pueda salir a cenar, aunque solo pida dos pizzas y una botella de agua
- Intoxicadas al menos 30 personas en un hotel de Lo Pagán tras cenar setas en mal estado
- En directo: Real Murcia-Nástic de Tarragona
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- Fallece Mercedes Gómez, directora de Enfermería del Área IV durante la pandemia
- El Real Murcia renace con un triunfo ante el Nástic (3-2)
- En directo: CD Teruel-FC Cartagena
- Estos son los posibles rivales para Cieza, FC Cartagena y Real Murcia en el sorteo de la Copa del Rey