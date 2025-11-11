PSOE y Vox exigen "actuaciones urgentes" en los colegios para paliar los efectos de las temperaturas extremas

El Grupo Parlamentario Socialista logró sacar adelante, gracias al apoyo de Vox y Podemos-IU, una moción en la que insta al Gobierno regional a que, "de forma inmediata" y previendo posibles episodios de frío durante el invierno y el estructural calor que se da en los meses de final e inicio de curso, lleve a cabo "actuaciones urgentes" en los centros educativos públicos de la Región de Murcia para paliar los efectos de las temperaturas extremas de calor o frío.

También piden al Ejecutivo de Fernando López Miras adecuar los sistemas eléctricos de los colegios e institutos que lo necesiten para que estos puedan soportar la instalación de sistemas de climatización, como aires acondicionados.

El diputado socialista Juan Andrés Torres aceptó una enmienda del Vox para que se concreten en un plan plurianual las obras que se han de acometer para colocar los aires acondicionados.

El PSOE recuerda que las competencias son del Ejecutivo de López Miras y Vox reta al PP a apoyar una iniciativa suya para devolverlas al Estado

En la iniciativa parlamentaria, cuarta que se presenta en la Cámara sobre este asunto, se denuncia que cada curso, los alumnos y docentes tienen que soportar situaciones especialmente de calor sofocante, y también casos de frío en las aulas y espacios comunes. El Grupo Socialista asegura que esta situación perjudica al rendimiento académico de los alumnos y alumnas y pone en riesgo la salud de toda la comunidad educativa.

"La inacción de la Consejería de Educación ha dado lugar a que, en ocasiones, algunos centros hayan tenido que suspender las clases para salvaguardar la salud de los estudiantes y personal educativo", dice la moción.

Juan Andrés Torres, diputado socialista en la Asamblea Regional. / PSRM

"Es el Gobierno de López Miras el que tiene las competencias para solucionar este problema estructural", espetó Torres a la bancada 'popular' durante la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea, al tiempo que incidía en que Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno de España "que más dinero en Educación ha invertido en la Región en la historia de la democracia". Lamentó que la moción no hubiera salido por unanimidad, ya que el PP presentó una enmienda de totalidad.

El diputado 'popular' Carlos Albaladejo, se mostró de acuerdo con reclamar al Consejo de Gobierno la ejecución de los programas destinados a la modernización de infraestructuras educativas, su eficiencia energética y medidas bioclimáticas. No obstante, a su vez, pidió instar al Gobierno de la Nación la elaboración de un Plan Nacional integral de adecuación bioclimática de los centros escolares de toda España.

Su enmienda no fue tenida en cuenta, lo que le llevó a denunciar la "pinza" del PSOE y Vox para atacar al Gobierno regional y al Partido Popular.

IU pide recuperar la bonificación del impuesto de Patrimonio, 20 millones anuales, para un plan de choque de climatización de las aulas

El diputado de Vox Antonio Martínez Nieto retó al PP a sumarse a una iniciativa del partido de Abascal "para devolverle al Estado las competencias de educación que nunca debieron estar en las autonomías", ya que esta situación "fractura el sistema nacional".

El diputado de IU, José Luis Álvarez-Castellanos, pidió a la clase política que asuma la "realidad" del cambio climático y reclamó un "plan de choque" con financiación suficiente: "Recuperen ustedes la bonificación del impuesto de Patrimonio, 20 millones de euros que se pueden dedicar durante dos o tres años a este asunto".

Deportistas contra la violencia

La Comisión de Educación y Cultura aprobó, con las abstenciones de Vox y Podemos, una moción del Grupo Popular para solicitar al Gobierno regional una campaña contra la violencia "en sus diversas formas: física, psicológica, verbal, sexual o económica", que cuente con la participación de deportistas "como agentes de cambio de la sociedad".

Sonia Ruiz (i) y Luz Marina Lorenzo, diputadas del PP. / PP

"Queremos que nuestra Región sea un referente nacional en el uso del deporte como herramienta para construir respeto, igualdad y unidad", subrayó Sonia Ruiz, defensora de la iniciativa, "porque el deporte emociona, educa y une, y esa fuerza debemos aprovecharla para mejorar la vida de las personas".

Respecto a la moción para promover el aprendizaje didáctico entre colegios y museos, aprobada con el único voto en contra de Vox, su promotora, Luz Marina Lorenzo, destacó que "se ha comprobado que la salida de los museos a la calle ha sido una experiencia muy enriquecedora y que la población ha respondido con creces".

Asimismo, la comisión aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por Vox para instar al Gobierno regional a la rehabilitación del Cinema Pliego, uno de los edificios más emblemáticos del municipio, actualmente en un estado de total abandono. El diputado Ignacio Arcas manifestó que esa instalación "es un símbolo de la vida cultural y social del municipio".

Por último, PP y Vox tumbaron la iniciativa del PSOE para crear una red de residencias artísticas que impulse la producción cultural regional. La diputada socialista Magdalena Sánchez Blesa defendió que "invertir en cultura no es un gasto, sino una inversión con retorno" puesto que "cada residencia artística puede ser también un foco de dinamización turística y económica".