Alianzas estratégicas para fomentar el crecimiento del ecosistema emprendedor

Durante los días 13 y 14 de noviembre de 2025, el Auditorio Víctor Villegas de Murcia acogerá la cuarta edición de Waykup Forum, un foro B2B (business to business) organizado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) cuyo principal objetivo es conectar innovación con agentes inversores privados y fondos de capital riesgo. Un espacio que incluye una zona de exposición para que startups tecnológicas encuentren el impulso que necesitan para escalar y puedan exhibir sus productos.

Espacio de networking entre emprendedores e inversores. / La Opinión

Las actividades del programa comprenden sesiones de pitch mediante las cuales startups en fases iniciales y de crecimiento podrán presentar sus proyectos a inversores. Además, dispondrán de otro espacio de networking en el que previamente, a través de una app, las startups han podido agendar reuniones con estos inversores. Las jornadas también ofrecerán mesas redondas con personas líderes de opinión, en las que se abordarán temas como el papel de las spin off en el sector salud, la estrategia Caetra, los secretos para ‘acelerar’ una startup o lo necesario para entrar en la mente de un inversor de cara a una futura negociación, así como workshops temáticos y presentaciones de casos de éxito. En cuanto a las áreas de enfoque destacan la transformación digital, la inteligencia artificial, el blockchain y las soluciones de energía sostenible, reflejando el compromiso con tecnologías emergentes y prácticas eco-friendly.

Startups tecnológicas expondrán sus productos. / La Opinión

Waykup Forum 2025 pretende atraer fondos de capital riesgo nacionales e internacionales y personas inversoras de Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, ampliando la proyección global del evento.

En su edición anterior, Waykup Forum 2024 reunió a más de 400 asistentes, entre los cuales se contaron 107 inversores y 75 startups, consolidándose como plataforma de referencia para el emprendimiento en la Región de Murcia.