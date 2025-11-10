Vox se queda solo con su campaña contra los centros de menores

Vox se quedará solo este miércoles defendiendo una moción en la que pedirá el cierre de todos los centros de menores de la Región de Murcia, ya que en ellos se da cobijo también a niños y adolescentes extranjeros que llegaron a España sin sus padres ni tutores legales.

"Vamos a pedir que el PP cierre todos los centros de ilegales porque es una competencia autonómica y porque ya hemos demostrado que se puede hacer", manifestó este lunes el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, desde Beniaján, pedanía en la que la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad planea abrir un nuevo hogar de protección con el rechazo de algunos vecinos.

"Esto no es ni serio ni razonable en una situación de emergencia habitacional como la que viven nuestros jóvenes y no tan jóvenes", criticó Antelo, al tiempo que advertía al PP que tendrá que elegir este miércoles "de qué lado está: si del lado de los ciudadanos o del lado de las políticas de inmigración ilegal".

Si es necesario entrar en conflicto con el Gobierno nacional para defender los intereses de la Región, lo haremos José Ángel Antelo — Presidente provincial de Vox

"Si es necesario entrar en conflicto con el Gobierno nacional para defender los intereses de la Región, lo haremos. Vox no va a agachar la cabeza ni a permitir que se sigan financiando los efectos devastadores de la inmigración ilegal en nuestros barrios y pedanías".

Desde Vox reducen la red de centros de menores a centros de inmigración ilegal. Sin embargo, en estas instalaciones se acogen a niños, niñas y adolescentes bajo tutela de la Comunidad que pueden ser tanto nacionales como extranjeros. Además, la Administración autonómica no puede negarse a velar por estos menores, puesto que así lo marca la ley y la Convención de los Derechos del Niño de la ONU.

Ningún otro grupo parlamentario apoyará esta iniciativa de Vox. El Partido Popular, por su parte, defenderá una enmienda a la totalidad en la que pedirá al Gobierno de España iniciar los trámites necesarios para proceder a la repatriación de aquellos menores extranjeros no acompañados a los que convenga reagrupar con sus familias.

También pedirán activar los mecanismos de colaboración internacional necesarios con los Estados de origen, determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados en un plazo inferior a 48 horas, asumiendo su financiación ante la situación de saturación que padecen los recursos de la Región de Murcia.