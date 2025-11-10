Veterinarios y ganaderos critican el retraso de las medidas contra la gripe aviar en la Región

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado desde este lunes nuevas medidas de refuerzo para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar. La decisión se toma tras constatar un incremento de casos en Europa y España —especialmente entre aves silvestres— y coincidiendo con el inicio de la migración hacia el sur y el descenso de las temperaturas, factores que aumentan el riesgo de contagio. En la Región de Murcia, el Gobierno autonómico ha anunciado la aplicación inmediata de restricciones en diez municipios considerados de especial riesgo —Fortuna, Lorquí, Molina de Segura, Santomera, Cartagena, Mazarrón, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Torre Pacheco—, además de la zona de Cañada Hermosa, en Murcia capital, catalogada como área de especial vigilancia.

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, explicó que las medidas incluyen “la prohibición de la cría al aire libre y de la presencia de aves de corral en ferias, certámenes ganaderos o exhibiciones”. Subrayó que son “temporales y necesarias para minimizar el riesgo de contagio y mantener la Región libre de gripe aviar”.

Desde el Colegio de Veterinarios de Murcia, su presidenta Teresa López ha criticado el retraso en la puesta en marcha de estas medidas. “Vamos tarde, tendríamos que haberlas implementado antes”, lamentó, recordando que ya se habían detectado casos en aves silvestres en diferentes puntos del país.

Según explicó, la Región de Murcia es una zona de paso de aves migratorias, lo que incrementa el riesgo de propagación del virus, especialmente en un año en que las bajas temperaturas han llegado más tarde de lo habitual. “Si el frío hubiera llegado antes, las aves ya habrían partido; pero ahora seguimos teniendo mucho tráfico de aves migratorias”, advirtió.

López destacó además que la variante actual del virus “es especialmente agresiva” y que incluso “ha llegado a afectar al ganado vacuno en Estados Unidos, algo inusual”. Por ello, insistió en que las medidas de prevención “no pueden esperar a que aparezcan casos en el entorno”, sino que “deben anticiparse al movimiento migratorio”.

La veterinaria recordó que no existen vacunas para las aves, pero sí para las personas que trabajan en contacto con ellas, y defendió que la vacunación frente a la gripe común “es esencial para evitar recombinaciones del virus”. “Los veterinarios y los trabajadores del sector somos la primera barrera sanitaria”, subrayó.

Aunque no se han detectado casos en animales de producción en Murcia, sí se han hallado ejemplares silvestres portadores del virus. “Por ahora, las granjas están libres, pero debemos extremar la precaución”, añadió López, quien pidió tranquilidad a los consumidores: “La carne, los huevos y la leche pasteurizada son seguros”.

Gallinas ponedoras de huevos en una granja, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Asaja: “No hay que generar una alarma excesiva”

El secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, comparte la preocupación del sector veterinario y considera que “la alerta debía haberse activado antes”. Según señaló, “ya se conocía la situación en Europa y en otras comunidades autónomas, por lo que las medidas podrían haberse adelantado unas semanas”.

Gálvez insistió en que “no hay motivo para generar alarma, pero sí para actuar con previsión”. Destacó que los ganaderos murcianos “están aplicando los protocolos de bioseguridad desde hace tiempo”, aunque reconoció que el refuerzo decretado ahora “supone un esfuerzo adicional, sobre todo para las explotaciones que crían aves al aire libre”.

El responsable de Asaja pidió “más coordinación entre administraciones” y reclamó “apoyo técnico y logístico” para las explotaciones afectadas por las restricciones. “El sector avícola murciano es muy profesional y tiene experiencia en prevención sanitaria; lo que necesitamos es agilidad en la información y claridad en las instrucciones”, afirmó.

UPA: “Prevenir ahora evita consecuencias graves”

El secretario de Ganadería de UPA Murcia, Carlos Esparcia, también considera que las medidas “han llegado con retraso”, aunque valora positivamente que “por fin se hayan activado”. Explicó que el sector “ya cuenta con medidas de bioseguridad consolidadas”, y que ahora “simplemente se están reforzando”.

Entre esas medidas, mencionó la restricción de visitas a las granjas, el cambio obligatorio de ropa y calzado, la desinfección de vehículos y la revisión de cierres para evitar el contacto con aves silvestres. “No hay riesgo para la producción ni para el consumo”, recalcó, “pero cualquier foco en una granja podría tener consecuencias muy graves, y por eso hay que actuar antes de que aparezca”. Esparcia reclamó que la vigilancia se mantenga y que, si es necesario, “se amplíen las restricciones a toda la Región”. “Más vale prevenir que lamentar; las consecuencias de un brote serían muy serias para todos”, añadió.

Una amenaza previsible y recurrente

Tanto veterinarios como ganaderos coinciden en que la gripe aviar es una amenaza recurrente cada otoño e invierno, coincidiendo con la migración de aves desde el norte de Europa. En la Región de Murcia, algunos años ha sido necesario sacrificar aves en explotaciones aisladas, aunque siempre se ha logrado contener el virus.

Sin embargo, todos insisten en que la clave está en la anticipación. “Estas medidas deberían haberse activado antes del inicio de la migración, no cuando el riesgo ya está encima”, reiteró Teresa López. Por ahora, las autoridades confían en mantener la Región libre de gripe aviar. Pero el mensaje del sector es unánime: el virus no entiende de fronteras ni de demoras, y cada día de retraso puede marcar la diferencia entre la prevención y el problema.