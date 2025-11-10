TRIBUNALES
El Supremo confirma la condena de 15 años para la joven de Yecla que asesinó a su bebé
La sentencia confirma que la acusada no prestó ayuda al recién nacido, lo que provocó su fallecimiento por asfixia
EFE
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) que en abril de 2023 confirmó la dictada por la Audiencia Provincial que condenó a 15 años de cárcel por un delito de asesinato a la joven de Yecla que causó la muerte del bebé que acababa de alumbrar al no prestarle la atención debida.
La Audiencia impuso esa condena tras el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular ante el cual se desarrolló la vista oral.
El relato de hechos probados establecido por la Audiencia y asumido después por el TSJRM y ahora por el TS señaló que la acusada, en 2015, cuando contaba 18 años de edad, alumbró una hija en el cuarto de baño del domicilio familiar, estando embarazada de 37-38 semanas.
Tras el parto, no solo no le prestó auxilio alguno ni pidió ayuda a nadie, sino que, además, la colocó en el suelo sobre una toalla y colocó otra en el cuerpo, que le produjo una anoxia y su muerte.
Al desestimar el recurso de su defensa, planteado sobre alegaciones de forma y de fondo, el Alto Tribunal recalca que "la total ausencia de ayuda a la víctima confirma el dolo homicida de la recurrente, lo que conduce, razonablemente, a la aplicación del tipo penal del asesinato"
