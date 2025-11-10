Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Supremo confirma la condena de 15 años para la joven de Yecla que asesinó a su bebé

La sentencia confirma que la acusada no prestó ayuda al recién nacido, lo que provocó su fallecimiento por asfixia

La acusada, junto a su abogado, en el banquillo de la Audiencia, donde se sienta por unos hechos acontecidos en Yecla en 2015

La acusada, junto a su abogado, en el banquillo de la Audiencia, donde se sienta por unos hechos acontecidos en Yecla en 2015 / Juan Carlos Caval

EFE

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) que en abril de 2023 confirmó la dictada por la Audiencia Provincial que condenó a 15 años de cárcel por un delito de asesinato a la joven de Yecla que causó la muerte del bebé que acababa de alumbrar al no prestarle la atención debida.

La Audiencia impuso esa condena tras el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular ante el cual se desarrolló la vista oral.

El relato de hechos probados establecido por la Audiencia y asumido después por el TSJRM y ahora por el TS señaló que la acusada, en 2015, cuando contaba 18 años de edad, alumbró una hija en el cuarto de baño del domicilio familiar, estando embarazada de 37-38 semanas.

Tras el parto, no solo no le prestó auxilio alguno ni pidió ayuda a nadie, sino que, además, la colocó en el suelo sobre una toalla y colocó otra en el cuerpo, que le produjo una anoxia y su muerte.

Al desestimar el recurso de su defensa, planteado sobre alegaciones de forma y de fondo, el Alto Tribunal recalca que "la total ausencia de ayuda a la víctima confirma el dolo homicida de la recurrente, lo que conduce, razonablemente, a la aplicación del tipo penal del asesinato"

Cinco perros de terapia ayudan a familias murcianas con enfermedades raras gracias al programa de D’Genes

El Supremo confirma la condena de 15 años para la joven de Yecla que asesinó a su bebé

La cocina del hotel de Lo Pagán no cerró tras la intoxicación alimentaria: "No hay ninguna anomalía"

Ábalos, Cerdán, Koldo, Pardo de Vera y Saura son llamados a declarar en la Región por las mordidas del AVE

Veterinarios y ganaderos critican el retraso de las medidas contra la gripe aviar en la Región

El Gobierno confina desde hoy aves de corral en 10 municipios de la Región de Murcia para no propagar la gripe aviar

La crisis por el precio de los huevos debido a la gripe aviar llega a la Región de Murcia

Sistema flash: 10.000 murcianos se benefician de los nuevos medidores de diabetes

