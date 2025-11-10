Sistema flash: 10.000 murcianos se benefician de los nuevos medidores de diabetes

Un dispositivo del tamaño de una moneda de dos euros que se coloca en el brazo y permite conocer en cualquier momento si los niveles de glucosa se descompensan. Este es el sistema flash que ya utilizan cerca de 10.600 diabéticos en la Región de Murcia y que les ha permitido mejorar su calidad de vida, evitando los continuos pinchazos para la medición y mejorar también la adherencia a los tratamientos.

Este sistema se coloca detrás del brazo y a través de un filamento a la piel se logra registrar las mediciones de glucosa en sangre en el propio dispositivo móvil. Entre sus ventajas destaca, a su vez, la reducción del tiempo en hipoglucemia (nocturno y diurno), la reducción del número de estos episodios y la disminución de ingresos hospitalarios relacionados con la diabetes.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, indicaba este lunes durante la presentación de las actividades organizadas para esta semana con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el próximo 14 de noviembre, que el número de beneficiarios de este dispositivo que financia el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha aumentado en un 22% desde el año 2023.

En la Región de Murcia hay diagnosticados unos 107.000 pacientes diabéticos, una enfermedad causada por elevadas concentraciones de glucosa en sangre, pero se calcula que otras 60.000 pueden padecer la enfermedad sin saberlo, lo que eleva la cifra hasta cerca de 170.000 afectados. Uno de los motivos que está detrás de este aumento de los casos es el incremento de las tasas de sobrepeso y obesidad, de ahí que los especialistas pongan énfasis en la necesidad de reducirlas y manifiesten su esperanza en el futuro Plan Nacional de Reducción de la Obesidad Infantil para bajar las cifras de diabetes tipo 1.

Nuevos modelos y terapias personalizadas

El SMS también ha incorporado este año nuevos modelos de glucómetros a distintos adjudicatarios dentro del proceso de renovación tecnológica de los dispositivos utilizados por pacientes diabéticos. Estos equipos ofrecen mayor precisión analítica, conectividad con aplicaciones móviles, favorecen la adherencia terapéutica y la detección precoz de desviaciones en el tratamiento, según detalla el consejero de Salud..

Además, se han incorporado recientes avances tecnológicos, como los denominados ‘sistemas de asa cerrada’ para el control de la enfermedad, con sensores continuos de última generación que permiten ofrecer una terapia personalizada a todos los pacientes diabéticos tipo 1, incluidos grupos de alto riesgo como mujeres embarazadas y niños con edades a partir de 12 meses. Estos sistemas ajustan automáticamente la administración de insulina en función de los niveles de glucosa detectados, de modo que ofrecen un control de los niveles más preciso que las bombas convencionales.

Una de las ventajas que también aporta el Servicio Murciano de Salud es que los usuarios de los sistemas flash los reciben directamente en sus domicilios, lo que evita que tengan que desplazarse a su centro de salud para obtenerlos y mejora la accesibilidad, así como la continuidad del tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. Este año, el servicio de entrega domiciliaria del dispositivo evitará más de 41.000 desplazamientos de usuarios a sus centros sanitarios.

Presentación de las actividades por el Día de la Diabetes. / L.O.

Reto solidario y Diabetes Fest

La Asociación Adirmu ha presentado este lunes junto al Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia las actividades organizadas con motivo del Día Mundial de la Diabetes, bajo el lema `Cuidamos de tu diabetes’. Este año, la asociación quiere visibilizar y concienciar impulsando un objetivo sin precedentes: el denominado ‘Reto Solidario 24 horas. Yo sudo por la diabetes’, protagonizado por el deportista Germán Romera, quien correrá durante un día completo sin interrupción para demostrar que vivir con esta enfermedad no tiene límites.

La iniciativa, que comenzará el viernes 14 de noviembre a las 17.00 horas en la Plaza de la Universidad de Murcia, marcará un hito al ser la primera vez que una persona con diabetes afronta un reto deportivo de 24 horas de duración en la Región de Murcia.

Además, se han previsto numerosas actividades educativas, deportivas y festivas que convertirán Murcia en el epicentro regional de la sensibilización en torno a la diabetes. Durante la mañana del sábado, de 10.00 a 13.00 horas, se desarrollará la Feria de Salud y Diabetes en la Plaza de la Universidad, con la participación de las principales entidades sanitarias de la Región, ofreciendo revisiones, talleres e información sobre prevención y autocuidado. A las 11.00 horas, la plaza acogerá una sesión solidaria de Energy Dance, dirigida por Marta Esparza, que combinará deporte, ritmo y diversión. Paralelamente, se celebrará el Diabetes Fest, una jornada lúdica con música en directo, DJs, hinchables y barra solidaria, pensada para el disfrute de toda la familia.