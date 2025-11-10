El PSOE rechaza el proyecto de ley de vivienda del Gobierno regional y exige medidas a corto plazo

El Proyecto de Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia ya tiene el 'no' del Partido Socialista, de igual forma que lo tuvo el decreto ley que se llevó al Parlamento autonómico hace dos semanas. "¿Cómo es posible que después de sufrir una derrota parlamentaria de tal calibre lo lleve a la Asamblea sin hablar con ningún grupo, sin pactar ninguna medida y sin modificar nada? El Partido Popular de la Región de Murcia está muy nervioso. Todas las encuestas le dicen que va cuesta abajo y sin frenos", señaló este lunes el diputado socialista Miguel Ortega.

Desde el PSRM insisten en que "90 metros cuadrados a 170.000 euros no es asequible para nadie" y defienden que "el suelo público siempre sea público" y "que con lo de todos no pueda especular nadie".

A través de esta medida, que defenderán este miércoles en durante el pleno de impulso de la Asamblea, pretenden que "si un ayuntamiento o una administración pública pone a disposición de una constructora suelo de todos, ese suelo siempre sea de todos". Ortega explicó que "uno de los principales problemas que tenemos en España es la desclasificación de los suelos protegidos, que apenas se hace a los diez o quince años de construirse la vivienda la pública".

"Los grupos parlamentarios van a tener que decidir si están a favor de medidas básicas, fuera de cualquier ideología, que contribuyan a bajar el precio de la vivienda o no. O se está con la gente o se está con los grandes especuladores", señaló el diputado socialista.

Desde el PSOE exigen "medidas a corto plazo" para afrontar el problema de acceso a la vivienda. Además de prohibir la desclasificación de suelos, persiguen que al menos el 30% del suelo reservado para vivienda sea para alquiler con precios que pueda asumir la ciudadanía.

Una manera de intervenir los precios, reconoció el diputado, es aplicar la Ley de Vivienda estatal, que establece un mapa de zonas tensionadas con máximos de precios. Y no solo. Ortega recordó que tampoco se aplica la ley autonómica, aprobada en 2015 pese a la abstención del Grupo Parlamentario Popular.

El diputado dijo que su formación está dispuesta a "pactar con el Partido Popular y con el Gobierno regional posiciones comunes para los principales problemas que tiene la Región", que afectan a materias como el agua, infraestructuras y vivienda. "Miras parece que hace oídos sordos a este ofrecimiento", lamentó.

"Está más cómodo pactando con Vox y sometido a Abascal. Le pedimos al presidente del Gobierno regional que, si quiere sacar medidas adelante, si quiere bajar el precio de la vivienda, se siente hablar con Francisco Lucas. Aquí está el Partido Socialista de la Región de Murcia. Lo que tiene que hacer es dejarse la fiesta y ponerse a trabajar", concluyó.

El PP dice que "el PSOE hace propaganda" El senador del Partido Popular José Ramón Díez de Revenga aseguró durante las preguntas de los periodistas en rueda de prensa que "el Partido Socialista de la Región de Murcia hace propaganda y postureo para simular un ofrecimiento de negociación que podía haber cogido perfectamente antes de tumbar el decreto "dialogado con todos y en el que se tendió la mano a todos los partidos". Díez de Revenga aseguró que desde las comunidades autónomas del PP intentan aprobar "medidas que contrarresten la destrucción absoluta del mercado de la vivienda provocada por las políticas del Gobierno de España". En este contexto, añadió que "Vox ha querido darle una patada al Partido Popular y lo que ha hecho en realidad es dársela a miles de jóvenes de la Región de Murcia que podían acceder a una vivienda asequible".

Reunión de Lucas con los constructores y promotores inmobiliarios

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, mantuvo este lunes una reunión de trabajo con el presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom), José Hernández, y el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm), José Ramón Blázquez, para analizar la situación de la vivienda en la Región de Murcia.

Reunión de Francisco Lucas con los representantes de Frecom y Apirm. / PSRM

Durante el encuentro, el líder de los socialistas expuso las propuestas del PSRM destinadas a impulsar la construcción de nuevas viviendas y a reducir su precio final y recordó que las iniciativas de su partido fueron rechazadas por el Ejecutivo autonómico. Estas se centraban en aumentar el parque público de vivienda, fomentar el alquiler asequible y ampliar el número de beneficiarios del aval joven para la compra de vivienda.

Asimismo, Francisco Lucas les reiteró la disposición del PSRM a alcanzar un acuerdo que permita aprobar en la Asamblea Regional.