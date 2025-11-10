Murcia se resiste al otoño: las temperaturas superarán los 25 grados esta semana

La Región de Murcia afronta una semana de tiempo estable y temperaturas más altas de lo normal para estas fechas, con valores que rondarán los 25 grados en las horas centrales del día, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Mientras tanto, buena parte del norte y oeste peninsular se verá afectada por frentes atlánticos que dejarán lluvias intensas y viento.

El portavoz de Aemet, Rubén del Campo, ha señalado que las temperaturas “serán claramente más altas de lo normal para la época del año”, con valores entre cinco y diez grados por encima de la media en gran parte del país. Este ascenso térmico se mantendrá hasta el jueves, cuando en algunas zonas del sur peninsular, como Sevilla o Granada, se podrán superar los 28 grados, mientras que en Murcia los termómetros se quedarán en torno a los 25.

Durante los primeros días de la semana, el paso de frentes atlánticos dejará lluvias en Galicia, Asturias y parte de Castilla y León, con rachas de viento muy fuertes en el norte y temporal marítimo en el litoral gallego, donde las olas podrían superar los seis metros. En contraste, el sureste peninsular, incluida la Región de Murcia, permanecerá ajeno a las precipitaciones, con cielos despejados y ambiente templado gracias a los vientos del sur.

El miércoles será una jornada de contraste en el país: mientras un frente muy activo alcanzará Canarias y dejará lluvias localmente fuertes y tormentas en las islas occidentales, en la península se impondrá el ambiente primaveral. Las máximas superarán los 20 grados en casi todo el territorio, y en Murcia se mantendrán de nuevo alrededor de los 25, sin apenas heladas y con noches suaves.

El jueves se espera el pico de este episodio cálido. Las temperaturas podrían subir un poco más, con mínimas muy suaves en el Mediterráneo andaluz y en el Cantábrico oriental, donde podrían no bajar de los 18 grados. En Murcia, Bilbao, San Sebastián, Cádiz o Ciudad Real se superarán los 25 grados, mientras que Sevilla y Granada rozarán los 30, y en Melilla podrían alcanzarse los 32. A pesar del calor inusual, el frente atlántico seguirá avanzando de oeste a este, dejando lluvias persistentes en Galicia, Asturias, Extremadura y el oeste de Andalucía.

A partir del viernes, la llegada de una masa de aire más fresca provocará un descenso acusado de las temperaturas en buena parte del país, aunque el sureste y el litoral mediterráneo seguirán registrando valores suaves, cercanos a los 20 o 22 grados. En Canarias, tras las lluvias intensas de mitad de semana, se espera la vuelta a la normalidad.

Por lo tanto, la Región disfrutará de una semana cálida, soleada y sin lluvias, con un ambiente más propio del final del verano que de mediados de noviembre, antes de que el termómetro empiece a bajar ligeramente durante el fin de semana.