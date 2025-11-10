Isabel Casalduero será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Lorca en 2027

La secretaria general del PSOE en Lorca, Isabel Casalduero, será la candidata de su partido a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027, según ha anunciado la formación este fin de semana en una convivencia con 500 militantes celebrada en la pedanía de Aguaderas.

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, dijo de Casalduero, que fue asumió el liderazgo del partido el pasado mes de mayo tras la renuncia al cargo de su antecesor, el ex alcalde, Diego José Mateos, "Lorca tendrá a partir de 2027 la mejor alcaldesa".

Lucas aseguró que "hay equipo, hay ilusión y hay ambición para volver a ganar Lorca" y aseguró que Casalduero "representa trabajo, ilusión y compromiso".

El también delegado del Gobierno en Murcia explicó que "no hay semana que no me recuerde las necesidades de Lorca" y la definió como una secretaria general "exigente y que ha demostrado con creces su valía y su compromiso con todos los vecinos de Lorca".

Le trasladó todo el apoyo y respaldo del PSOE para recuperar la alcaldía de Lorca, que el partido perdió en las últimas elecciones municipales en 2023.