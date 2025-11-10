Iniciativa
ElPozo Extratiernos combate el edadismo con la campaña solidaria 'Un trato ingrato'
La acción, protagonizada por Jordi Sánchez, denuncia los prejuicios hacia las personas mayores y promueve un trato más tierno y respetuoso
L.O.
ElPozo Extratiernos continúa concienciando y combatiendo la discriminación por edad de las personas mayores a través de su nueva campaña solidaria 'Un trato ingrato', en colaboración con la fundación Adopta un Abuelo, demostrando que la ternura también es un compromiso social de la marca.
La campaña, que se desarrolla durante el mes de noviembre, cuenta con la participación del actor Jordi Sánchez (Antonio Recio en la serie 'La que se avecina') quien, a través de una cámara oculta, someterá a la clientela de una carnicería muy "especial y sorprendete" a revisar sus comportamientos con las personas mayores.
El edadismo sigue representando un desafío social urgente en España y más del 70% de las personas mayores de 55 años afirma haber sido discriminado por su edad. Una de las prácticas sociales más discriminatorias es el 'Elderspeak', un trato excesivamente condescendiente, repleto de diminutivos hacia las personas mayores suponiendo, de manera inconsciente, que ya no nos oyen bien o no nos entienden y puede afectarles a su bienestar social y emocional.
La campaña solidaria tiene como eje una pieza de vídeo digital a modo de experimento social con la cámara oculta en la carnicería y tiene su adaptación a modo de teaser en un spot de TV, dándole cobertura a nivel nacional y con momentos internos en programas líderes de audiencia.
Además, en la campaña digital participará el propio actor Jordi Sánchez e influencers como @beardeduck o @conbuenhumor que amplificarán el contenido a pie de calle.
Recaudación de fondos para Adopta un Abuelo
La acción se completa con una recaudación de fondos en favor de Adopta Un Abuelo, cuya cuantía será en función del número de unidades vendidas de una selección de productos de la marca Extratiernos, que están identificados en el packaging, con un mínimo comprometido de 30.000 euros.
ElPozo Extratiernos ya ha realizado campañas solidarias a favor de ONGs como Save the Children, o Menudos Corazones con el objetivo de generar un impacto positivo tanto en la sociedad como en la vida de las personas.
