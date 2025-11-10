¿Qué diferencias hay entre diabetes tipo 1 y tipo 2?

La diabetes es una enfermedad crónica que provoca en el paciente cuadros de hiperglucemia, es decir, altos niveles de azúcar o glucosa en sangre. Esta situación se produce cuando el cuerpo no es capaz de generar por sí mismo insulina o, por el contrario, la produce, pero no es capaz de aprovecharla de forma eficaz.

Como consecuencia, la glucosa no consigue llegar a las células de forma adecuada para que generen energía y se produce su acumulación en la sangre, lo que lleva a que los niveles se disparen.

En la Región de Murcia hay más de 107.000 personas que conviven con diabetes diagnosticada, y que se estima que otras 60.000 podrían no saberlo, lo que elevaría la cifra total hasta cerca de 170.000 murcianos afectados. Por ello, el Día Mundial de la Diabetes es una fecha clave para promover la detección precoz, la educación diabetológica y la adopción de hábitos de vida saludables, pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta condición, indican desde la asociación Adirmu.

Sin embargo, hay distintos tipos de diabetes, siendo las más habituales la diabetes 1 y la diabetes 2.

La diabetes tipo 1 se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Es menos frecuente que la 2, ya que únicamente representa el 10% de los casos de diabetes diagnosticados. Se considera una enfermedad crónica del sistema inmunológico donde éste ataca a las células del páncreas encargadas de producir insulina, generando un déficit de esta hormona. Es necesario, por ello, la administración diaria de insulina desde el momento del diagnóstico.

La diabetes tipo 2 representa alrededor del 90% de los casos de la enfermedad. Este tipo de diabetes puede afectar a todos los rangos de edad, sin embargo, es mucho más común su diagnóstico en adultos y personas de edad avanzada. Suele estar relacionada con el exceso de peso y con los estilos de vida poco saludables. Al contrario que la diabetes tipo 1, los pacientes del tipo 2 pueden producir insulina, pero debido a una resistencia del organismo a la misma, las células no son capaces de usar de manera eficaz esta hormona, produciendo hiperglucemias.

Los especialistas recomiendan que en los casos tipo 2 se lleve una dieta saludable y equilibrada, así como practicar ejercicio físico. Además, las necesidades de insulina en una persona con diabetes tipo 2 son distintos a los de diabetes tipo 1.

Otros tipos de diabetes son la gestacional, que aparece durante el embarazo; la diabetes tipo mody; y la diabetes tipo Lada.

Síntomas

La Federación Española de Diabetes recuerda que los síntomas de la diabetes incluyen una mayor frecuencia de la necesidad de orinar, ya que el exceso de glucosa se intenta eliminar a través de la orina, mediante los riñones, lo que se acompaña de un aumento de la necesidad de ingerir líquidos para evitar la deshidratación. Otros síntomas están más relacionados con la falta de energía, sobre todo en el sistema nervioso, que pueden llegar a provocar cansancio extremo, visión borrosa e incluso pérdida de conciencia. La aparición de los síntomas dependerá del tipo de diabetes y sus causas, pudiendo en ocasiones pasar desapercibidos durante largos periodos de tiempo