La crisis por el precio de los huevos debido a la gripe aviar llega a la Región de Murcia

El precio de los huevos vuelve a situarse en el punto de mira de los consumidores. La extensión de la gripe aviar por distintas zonas del país y el confinamiento preventivo de aves de corral decretado por el Gobierno central en 1.199 municipios —diez de ellos en la Región de Murcia— han provocado un nuevo repunte en el coste de este alimento básico.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), se trata de la segunda subida significativa en lo que va de año, con un incremento del 50% en las categorías más económicas respecto a hace seis meses. El precio medio de la docena de huevos M ha pasado de 2,14 euros en febrero a 3,14 euros en octubre, mientras que los de tamaño L han subido de 2,33 a 3,25 euros.

La OCU advierte que la escalada no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia que comenzó en 2021 y que acumula ya un aumento del 137% en los huevos más baratos y del 119% en los de tamaño superior. Según los datos de su Observatorio de Precios, los incrementos más fuertes se produjeron en febrero y octubre de 2025. En ambos casos, las subidas “se trasladaron de forma inmediata y completa al consumidor, sin reflejar las posteriores bajadas”, un comportamiento que la organización asocia al conocido “efecto cohete y pluma”, en el que los precios suben rápido pero bajan lentamente.

Entre las causas del encarecimiento, la OCU apunta a los brotes de gripe aviar, que han obligado al sacrificio de casi un millón de aves; al aumento de los precios en origen; y a la resistencia de los intermediarios a reducir márgenes cuando los costes bajan. Además, los supermercados han reducido la venta de huevos de jaula en favor de los de suelo o camperos, algo más caros, en respuesta a la preocupación creciente por el bienestar animal.

La organización pide al Ministerio de Agricultura y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que actúen para garantizar “transparencia en la fijación de precios y protección a los consumidores más vulnerables”.

Puesto de venta de huevos en un mercado municipal / JORDI COTRINA / EPC

“Una situación que se arrastra desde hace más de un año”

Desde la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur), su presidente Roberto Barceló considera que esta crisis “no es una cuestión coyuntural, sino que viene gestándose desde el año pasado”. En declaraciones recientes, explicó que la reducción de la oferta por el sacrificio masivo de aves a causa de la gripe aviar en Europa y Estados Unidos “provocó que disminuyera la disponibilidad del producto y, por tanto, aumentaran los precios también en España”.

Barceló señaló además que el problema se ha agravado en los últimos meses por los nuevos focos detectados en Castilla y León y Galicia, que han derivado en la pérdida de miles de gallinas. “Esto va a suponer un enorme sacrificio de animales y, en consecuencia, una mayor reducción de la producción”, advirtió. Según el representante de Consumur, el encarecimiento “va a continuar” y podría intensificarse en los próximos meses.

El portavoz recordó también que muchos consumidores se han refugiado en el huevo como alternativa más asequible a otras proteínas, tras las subidas del precio de la carne y el pescado, lo que ha aumentado la demanda y, con ello, la presión sobre los precios.

Llamamiento a la calma desde el Ministerio

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido “serenidad y seguimiento” ante la evolución de la gripe aviar y ha insistido en que el Gobierno “vigilará para que nadie aproveche esta situación con fines especulativos”.

Desde Córdoba, Planas recordó que el consumo de huevos ha crecido más de un 30% en los últimos dos años, debido a que hoy se considera “una proteína de primera calidad y con un precio muy asequible”. No obstante, reconoció que la capacidad de producción “tarda en ajustarse”, lo que ha contribuido al aumento de precios.

El ministro transmitió un mensaje de tranquilidad, subrayando que España sigue siendo uno de los países con los precios de alimentación más bajos de la Unión Europea, y garantizó que su departamento “seguirá muy de cerca” la evolución del mercado.