La cocina del hotel de Lo Pagán no cerró tras la intoxicación alimentaria: "No hay ninguna anomalía"

Decenas de personas (20 según Salud, una treintena según los cálculos de los afectados) sufrieron el pasado fin de semana una intoxicación tras cenar en el hotel Traíña de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, unas setas que se encontraban en mal estado. "El establecimiento ha actuado con total transparencia y colaboración ante las autoridades sanitarias competentes", subrayaron desde el alojamiento, al tiempo que apuntaron que su cocina permaneció abierta, al no haber descubierto los profesionales de Salud "ninguna anomalía".

"Técnicos de la Consejería de Salud de la Región de Murcia realizaron una inspección en las instalaciones del hotel, tras la cual la cocina continúa abierta y en funcionamiento con total normalidad, al no haberse detectado ninguna anomalía que requiera medidas adicionales", explicaron desde el Traína.

En la misma línea, manifestaron que "el bienestar y la seguridad de los clientes son la máxima prioridad del hotel, que cuenta con estrictos protocolos de control higiénico-sanitario y auditorías internas periódicas". "El establecimiento continuará colaborando en todo momento con la investigación en curso y desea una pronta recuperación a las personas afectadas", incidieron.

Los perjudicados, en su mayoría, refirieron episodios de diarrea y dolores intestinales y acudieron por sus medios a centros hospitalarios. No hay ninguna persona ingresada, informaron desde el departamento que dirige Juan José Pedreño.

"Medidas de higiene"

Desde la Consejería de Salud, por su parte, indicaron que "se han tomado las medidas oportunas de higiene para garantizar la seguridad alimentaria decretadas por los técnicos de salud pública mientras se siguen investigando las causas de este episodio".

El protocolo manda que se abra una investigación para determinar si la causa es la contaminación de los alimentos o un fallo en su manipulación. Los profesionales personados en el establecimiento procedieron a la recogida y posterior análisis de muestras con el fin de identificar el origen exacto del brote y aplicar las medidas correctoras definitivas.

Según explicaron testigos, los afectados ponen el foco en las setas que, junto con espárragos y huevos, formaban parte del menú de la cena. Creen que se trató de este alimento porque, según han comentado entre ellos, es lo único que comieron todos los que sufrieron los síntomas. No obstante, la investigación para determinar cien por cien qué causó el brote podría alargarse semanas.