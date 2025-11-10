Cinco perros de terapia ayudan a familias murcianas con enfermedades raras gracias al programa de D’Genes

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha participado este lunes junto con el presidente de la Asociación de Enfermedades Raras D´Genes, Juan Carrión, en la entrega de cinco perros de terapia a familias que conviven con enfermedades raras, sin diagnóstico o discapacidad. El acto, impulsado por D´Genes, en colaboración con Dogking, que ha donado estos cachorros de Australian Cobberbog, ha tenido lugar en el Centro Multidisciplinar ‘Pilar Bernal Giménez’ de Murcia.

D´Genes desarrolla un programa de terapia que fomenta cambios psicosociales y mejoras conductuales a partir de la interacción con estos perros. El objetivo es reforzar las habilidades cognitivas, de coordinación o psicomotricidad, así como fomentar la autonomía de los usuarios y que aprendan a gestionar las emociones.

Ruiz han destacado la importancia de promover estas actuaciones "que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades raras, en este caso, a partir de estos terapeutas caninos que han demostrado su capacidad para ayudar y para cuidar, y los beneficios de esos cuidados repercuten en toda la familia".

"Esta iniciativa demuestra que para ayudar a quienes requieren de más cuidados es esencial la colaboración de todos, de entidades sociales, de empresas y, por supuesto, de la administración pública. Por eso para el Gobierno regional es una prioridad responder a las necesidades de las personas con enfermedades raras, con discapacidad, y ofrecerles la atención que precisan", ha señalado la consejera.

El programa se desarrolla en otras comunidades autónomas fruto de la colaboración con el centro canino integral, especializado en perros de terapia y asistencial, Dogking. El año pasado, gracias a este programa, se entregaron 14 perros de terapia a familias que conviven con niños y jóvenes con enfermedades raras. Las familias reciben a los animales después de un proceso de formación en el que conocen todos los cuidados que deben facilitarles.