Los bosques al límite: Coto Cuadros recibe una intervención masiva frente al decaimiento forestal

El Gobierno regional ha reforzado las actuaciones en el área natural de Coto Cuadros, ubicada entre Murcia, Santomera y Fortuna, un espacio gravemente afectado por la prolongada sequía en la Región. Hasta ahora, ya se han intervenido 322 hectáreas y se proyecta alcanzar 835 hectáreas. Así lo explicó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante su visita este lunes a la zona, donde se desarrolla desde 2024 un ambicioso plan de restauración y mejora ambiental.

Vázquez detalló que las tareas de astillado, actualmente en marcha, “son esenciales para devolver la fertilidad al suelo, reducir el riesgo de incendios y favorecer la regeneración natural del bosque”. Este proceso transforma los restos de poda y la madera seca en un recurso útil que mejora la estructura y la materia orgánica del terreno.

“El modelo que estamos aplicando combina aprovechamiento de recursos naturales y conservación del medio ambiente, y representa una gestión forestal moderna y sostenible adaptada a la emergencia climática”, añadió el consejero.

Un plan de casi un millón de euros

Las intervenciones en Coto Cuadros han contado con una inversión de 967.000 euros, incluyendo cortas sanitarias, control de plagas, desbroce, aprovechamiento de madera seca, astillado industrial y mejoras de caminos y senderos. Para 2026, se prevén nuevas actuaciones por 1,64 millones de euros, centradas en restauración ecológica, reducción de riesgos de incendio y mejora de la biodiversidad, financiadas con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

“Los daños son de tal magnitud que requieren una respuesta sostenida al menos tres años, reforzando saneamientos forestales, control de plagas y repoblaciones con especies resistentes a la sequía”, subrayó Vázquez.

El consejero Juan María Vázquez, en su visita a Coto Cuadros / CARM

El consejero recordó que la Región de Murcia fue pionera en estrategias forestales adaptadas a la emergencia climática, y destacó que la coordinación entre administraciones, empresas públicas y brigadas forestales ha sido clave para garantizar la eficacia de las intervenciones.

Casi 19 millones de euros hasta 2026

El Gobierno regional destinará un total aproximado de 19 millones de euros entre 2024 y 2026 para la restauración de los bosques afectados por la sequía. Hasta la fecha, se han ejecutado proyectos por 4,59 millones y otros por 5,16 millones están en marcha. Durante 2026, se incorporarán actuaciones financiadas con fondos europeos Next Generation por 8,3 millones.

En total, se espera intervenir directamente sobre más de 11.000 hectáreas en la Región entre 2025 y 2026, mientras que 29.000 hectáreas presentan algún grado de afectación por la sequía, incluyendo áreas como Sierra Espuña, Carrascoy y El Valle, Valle de Ricote o los montes de Lorca y Cehegín.

Las labores abarcan selvicultura sanitaria, control de plagas, reducción de riesgo de incendios, mejora de hábitats y restauración ecológica, movilizando diariamente más de 180 efectivos, cifra que aumentará a 300 diarios a finales de 2025 y durante 2026.

“Estamos enfrentando la peor sequía en 64 años, que ha provocado pérdidas significativas en las masas de pinar de toda la Región. Por eso hemos desplegado un esfuerzo técnico y humano sin precedentes. Solo en Coto Cuadros, más de 5.200 efectivos han trabajado en los últimos dos años”, concluyó Vázquez.