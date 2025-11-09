Industria
El renacer digital de la seda en la Región: tradición, ciencia y alimento para el futuro
El Imida impulsa la recuperación del patrimonio sericícola murciano mediante herramientas digitales y proyectos europeos de innovación
El rumor del agua de las acequias y el color de las moreras aún parecen percibirse en la huerta murciana, donde durante siglos se criaron gusanos de seda al calor de los hogares. Aquellos capullos blanquecinos que un día sostuvieron la economía regional parecían haberse dormido bajo el polvo del tiempo. Hoy, sin embargo, la seda vuelve a brillar, aunque su hilo ya no se teje solo con manos artesanas, sino también con datos digitales, ADN vegetal y diversas herramientas 3D.
El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) ha impulsado este renacimiento desde la histórica Estación Sericícola de La Alberca, donde hace más de un siglo se estudiaban los secretos de los gusanos y las moreras. En el marco del proyecto europeo ARACNE, el centro ha desarrollado recursos tecnológicos que recuperan el patrimonio sericícola de la Región de Murcia, conectando la memoria de una industria casi extinta con las oportunidades en el sector de la biotecnología, el turismo cultural e incluso de la alimentación sostenible.
Las epidemias y la competencia extranjera hundieron el sector a finales del XIX
«El objetivo es crear un ecosistema de innovación de la seda en Europa», explicó el director del Imida, Andrés Martínez Bastida. El programa, con once socios de siete países, busca tender un puente entre el pasado y el futuro: del oficio artesanal a la ciencia aplicada.
Alma sericícola
El papel del Imida ha sido «crucial», recordó Martínez Bastida, ya que la institución custodia uno de los mayores legados históricos de la seda en España. Se han digitalizado documentos y colecciones científicas, inventariado herramientas y creado visitas virtuales en 3D que permiten recorrer los espacios donde la seda murciana escribió su historia. Todo este conocimiento está disponible, de forma abierta, en la web del Imida.
«El valor de esta digitalización —añadió— es que evita la pérdida de habilidades técnicas y culturales y permite recuperar el conocimiento necesario para el resurgir de la seda en Europa».
Entre los recursos más innovadores destaca un museo virtual de la ciencia de la seda, con seis salas interactivas que muestran todo el proceso: desde la cría del gusano hasta el análisis del hilo. También incluye un mapa virtual de la Ruta de la Seda en Murcia, con enclaves históricos y etnográficos como la Peña Huertana de la Seda o el Museo de la Huerta de Alcantarilla.
Ciencia, genética y sabor
El Imida ha desarrollado una intensa labor científica, identificando y caracterizando variedades de moreras del banco de germoplasma BAGERIM y de distintos puntos de la Región. Además, ha realizado un muestreo genético del gusano de seda ‘Sierra morena’, raza local que se mantiene viva en sus laboratorios, y un análisis de capullos históricos para rastrear el origen de las razas autóctonas.
Estos estudios abren la puerta a nuevas aplicaciones más allá del textil. «Las herramientas digitales y los datos recopilados facilitan el desarrollo de biomateriales y productos derivados de la morera con fines biomédicos y alimentarios», señaló el director.
Según algunos estudios, tanto las hojas de morera como las proteínas del gusano ofrecen potencial como fuentes sostenibles de compuestos funcionales y antioxidantes, una alternativa natural para la alimentación saludable.
Un hilo que conecta siglos
El resurgir digital impulsado por el Imida rescata una historia que hunde sus raíces en el siglo VIII, cuando los árabes introdujeron la sericultura en el sureste peninsular. Durante los siglos XVII y XVIII, Murcia vivió su edad de oro: miles de familias cultivaban moreras y criaban gusanos, mientras las fábricas bullían en barrios como San Antolín o San Andrés. La seda murciana alcanzó prestigio internacional y su comercio financió obras emblemáticas como el Puente Viejo.
Las epidemias y la competencia extranjera hundieron el sector a finales del XIX. Fue entonces cuando se creó la Estación Sericícola, símbolo del esfuerzo por conservar una tradición amenazada. Hoy, ese mismo espacio renace gracias a la ciencia y la tecnología, en una nueva etapa de seda digital, sostenible y multifuncional.
La seda, tejido que unió Oriente y Occidente durante milenios, vuelve a enlazar en Murcia el pasado y el futuro. El proyecto ARACNE no solo rescata una memoria cultural, sino que la transforma en motor de innovación. Donde antes resonaban telares, hoy laten servidores y secuenciadores genéticos. Pero el espíritu es el mismo: transformar la fragilidad en belleza, y la tradición en conocimiento.
Como recordó Martínez Bastida, «la seda sigue siendo símbolo de identidad y de futuro». En Murcia, su hilo nunca se rompió del todo. Solo esperaba que alguien lo volviera a enhebrar.
¿Una seda comestible?
El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) investiga nuevas aplicaciones de la seda, tanto en el ámbito alimentario como en el biomédico. Según su director, Andrés Martínez Bastida, «la aplicación de la seda como elemento comestible es una vía de investigación que estamos evaluando», aunque subraya que aún deben completarse los permisos y ensayos necesarios antes de determinar su viabilidad. Martínez Bastida explicó que en unos años se conocerá si la seda «es buena, mala o regular para el organismo». En el terreno biomédico, destacó que la fibroína, proteína principal del hilo, ya se emplea para regenerar tejidos y liberar fármacos de forma controlada.
- Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
- Nicolás Pierotti, de abrir una pizzería en Murcia a tener 20 locales: 'Quiero que una familia pueda salir a cenar, aunque solo pida dos pizzas y una botella de agua
- Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
- Abiertas 16 ofertas de empleo público en la Región de Murcia: plazas, requisitos y plazos de solicitud
- Intoxicadas al menos 30 personas en un hotel de Lo Pagán tras cenar setas en mal estado
- Cabezazos contra la pared, gritos al móvil y amenazas a una vecina en pleno centro de Murcia: qué se sabe sobre el vídeo de la joven discutiendo
- José María López, murciano con residencia en Nerpio: “La situación se ha vuelto insostenible por los locales ilegales, fiestas hasta altas horas y suciedad"
- Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que 'deja fuera al 75% de la población' en Murcia